Grounded 2: Playground Mode veröffentlicht

Playground Mode in Grounded 2 verwandelt Brookhollow Park in eine flexible Sandbox, in der Spieler eigene Events, Begegnungen und Game Modes erschaffen können.

Mit dem neuen Playground Mode in Grounded 2 wird Brookhollow Park mehr als nur ein Überlebensort – er wird zur persönlichen Entwicklungs-Sandbox. Spieler erhalten mit dem neusten Update leistungsstarke, aber leicht zugängliche Werkzeuge, um reaktive Begegnungen, skriptbare Events oder komplett eigene Spielmodi zu erstellen.

Im Kern stehen modulare, logikbasierte Tools. Ein Trigger Volume etwa aktiviert Aktionen, sobald Spieler einen Bereich betreten. Dieses lässt sich mit Random Chance Tools und mehreren Creature Spawners verknüpfen, wodurch dynamische, RPG-ähnliche Begegnungen entstehen, die jedes Mal anders ablaufen.

Spieler können die Tools kombinieren, um eskalierende Gegnerwellen, versteckte Fallen, verzweigte Wege oder zufällige Survival-Challenges zu bauen. Auch interaktive Gadgets, Bau-Kits und Umgebungs-Setups lassen sich miteinander verbinden, sodass sowohl strukturierte Arenen als auch experimentelle Modi möglich sind.

Vom rotierenden Gegnerpool in einer Arena über bewegungsgesteuerte Puzzle-Räume bis hin zu überraschenden Hinterhalten – die Möglichkeiten sind vielfältig.

Playground Mode richtet sich an kreative Spieler, erfordert aber keine Entwicklererfahrung: Platzieren. Verbinden. Testen. Anpassen. Wer etwas besonders gelungenes erschafft, kann es teilen und die Kreationen anderer Spieler ausprobieren, bewerten und entdecken.

Damit fördert Grounded 2 noch mehr Experimente, Entdeckungen und kreative Spielerideen, die das Spiel in neue Richtungen erweitern.

Video-Anleitung zum Modus von Obsidian: