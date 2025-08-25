Grounded 2: So sieht das AXL Tarantel-Rüstungsset aus

Eine riesige Tarantel ließ Obsidian letzte Woche auf der Gamescom los. Der Entwickler zeigte erstes Gameplay vom neuen Boss, der in einem der nächsten großen Updates Grounded 2 hinzugefügt wird.
Game Director Chris Parker bestätigte bereits, dass man aus den erbeuteten Überresten der Tarantel, die den liebvollen Namen AXL trägt, verschiedene Dinge herstellen kann. Darunter auch ein Rüstungsset.
Auf Reddit wurden jetzt Bilder der einzelnen Teile gepostet, die das Tarantel-Rüstungsset ergeben.
Wie gefällt euch das Design der Tarantel-Rüstung?
Ah bei Spinnen bin ich raus 🫣
Geht so, sieht aus wie eine Schamanenrüstung.
Sieht cool aus, bin gerade mit voller schöner Ameisenkontur unterwegs (Helm,Schulter-Arme,Beine,Brust,Speer,Schild)