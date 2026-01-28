Grounded 2: The Toxic Tangle Update erweitert Spielwelt

Grounded 2 wächst weiter: The Toxic Tangle‑Update bringt neue Garten‑Biome, Reittiere und gefährliche Mutationen.

Obsidian hat das erste große Inhaltsupdate für Grounded 2 veröffentlicht – und The Toxic Tangle macht seinem Namen alle Ehre.

Eine neue, unheimliche Korruption breitet sich durch Brookhollow Park aus, während das Update ein komplett neues Garden‑Biome, frische Gegner, neue Ausrüstung, Bauoptionen und Mechaniken ins Spiel bringt.

Ein neues Garten‑Areal voller Gefahren

Das Garden‑Biome ist ein verwinkeltes Labyrinth aus überwucherten Gewächshäusern, Kletterpfaden, versteckten Nischen und vertikalen Herausforderungen. Von der Kürbislichtung bis zum Karotten-Dschungel steckt jeder Winkel voller Ressourcen – und voller Ärger.

Wer hier überleben will, sollte gut ausgerüstet sein.

Die Marienkäfer-Buggy: Endlich reitbar

Ein Fanwunsch wird wahr: Die Marienkäfer‑Buggy dient nun als schwer gepanzertes Reittier mit Wasserkanone, Rammbock‑Angriff und regenerierender Gesundheit. Perfekt, um Tang‑Ablagerungen wegzuspülen oder fliegende Plagegeister aus der Luft zu holen.

Neue Kreaturen und alte Bedrohungen

Das Garden‑Biome bringt neue Gegner wie:

Ohrwürmer – koordinierte Angreifer

– koordinierte Angreifer Kartoffelkäfer – schwere, robuste Käfer

– schwere, robuste Käfer Woll-Läuse – potenzieller neuer Fanliebling

Auch bekannte Figuren kehren zurück: Die Maskierte Fremde ist nicht verschwunden – und möglicherweise nicht allein. Und der Snake Colossus? Den erkennt man sofort… wahrscheinlich kurz bevor er einen entdeckt.

Mutationen, Bau-Updates und mehr

Mutationen sind nun in aktive und passive Varianten unterteilt. Passive Effekte richten sich automatisch nach dem aktuellen Waffen‑Loadout – weniger Menüarbeit, mehr Action.

Für Baumeister gibt es ein großes Upgrade:

KüRbis-Set

Überarbeitetes Pilz-Kit

Schuppendach- Set

Neue Eichel-Treppen

Boden-Luken (Community‑Wunsch)

Dazu kommen neue MIX.R‑ und O.R.C.‑Wellenherausforderungen sowie Erweiterungen des Founder’s Pack.

Blick in die Zukunft: Playgrounds kehrt zurück

Im Februar startet der Playgrounds‑Modus in die Public Test Beta – inklusive der Tools aus dem ersten Grounded. Mini‑Games, Bossarenen, Custom‑Challenges: Kreative Spieler bekommen wieder freie Hand.

Aktualisierte Roadmap

Obsidian hat zudem seine Pläne für Grounded 2 angepasst und eine aktualisierte Roadmap veröffentlicht. Darin ist nun ein Frühlings-Update enthalten, dass es zuvor nicht gab. Es wird unter anderem einen Schwarzen-Ameisenhügel, neue Waffen und Rüstung und neue Bauoptionen hinzufügen. Die Schwarze Ameise wird zudem auch als Buggy dazukommen.