Grounded 2: The Toxic Tangle Update erweitert Spielwelt

Obsidian hat das erste große Inhaltsupdate für Grounded 2 veröffentlicht – und The Toxic Tangle macht seinem Namen alle Ehre.
Eine neue, unheimliche Korruption breitet sich durch Brookhollow Park aus, während das Update ein komplett neues Garden‑Biome, frische Gegner, neue Ausrüstung, Bauoptionen und Mechaniken ins Spiel bringt.
Ein neues Garten‑Areal voller Gefahren
Das Garden‑Biome ist ein verwinkeltes Labyrinth aus überwucherten Gewächshäusern, Kletterpfaden, versteckten Nischen und vertikalen Herausforderungen. Von der Kürbislichtung bis zum Karotten-Dschungel steckt jeder Winkel voller Ressourcen – und voller Ärger.
Wer hier überleben will, sollte gut ausgerüstet sein.
Die Marienkäfer-Buggy: Endlich reitbar
Ein Fanwunsch wird wahr: Die Marienkäfer‑Buggy dient nun als schwer gepanzertes Reittier mit Wasserkanone, Rammbock‑Angriff und regenerierender Gesundheit. Perfekt, um Tang‑Ablagerungen wegzuspülen oder fliegende Plagegeister aus der Luft zu holen.
Neue Kreaturen und alte Bedrohungen
Das Garden‑Biome bringt neue Gegner wie:
- Ohrwürmer – koordinierte Angreifer
- Kartoffelkäfer – schwere, robuste Käfer
- Woll-Läuse – potenzieller neuer Fanliebling
Auch bekannte Figuren kehren zurück: Die Maskierte Fremde ist nicht verschwunden – und möglicherweise nicht allein. Und der Snake Colossus? Den erkennt man sofort… wahrscheinlich kurz bevor er einen entdeckt.
Mutationen, Bau-Updates und mehr
Mutationen sind nun in aktive und passive Varianten unterteilt. Passive Effekte richten sich automatisch nach dem aktuellen Waffen‑Loadout – weniger Menüarbeit, mehr Action.
Für Baumeister gibt es ein großes Upgrade:
- KüRbis-Set
- Überarbeitetes Pilz-Kit
- Schuppendach- Set
- Neue Eichel-Treppen
- Boden-Luken (Community‑Wunsch)
Dazu kommen neue MIX.R‑ und O.R.C.‑Wellenherausforderungen sowie Erweiterungen des Founder’s Pack.
Blick in die Zukunft: Playgrounds kehrt zurück
Im Februar startet der Playgrounds‑Modus in die Public Test Beta – inklusive der Tools aus dem ersten Grounded. Mini‑Games, Bossarenen, Custom‑Challenges: Kreative Spieler bekommen wieder freie Hand.
Aktualisierte Roadmap
Obsidian hat zudem seine Pläne für Grounded 2 angepasst und eine aktualisierte Roadmap veröffentlicht. Darin ist nun ein Frühlings-Update enthalten, dass es zuvor nicht gab. Es wird unter anderem einen Schwarzen-Ameisenhügel, neue Waffen und Rüstung und neue Bauoptionen hinzufügen. Die Schwarze Ameise wird zudem auch als Buggy dazukommen.
Super Sache. Obsidian Entertainment sind einfach die Meister des Contents. Sie liefern immer super mit den Spielen nach🙂
Scheinen ja eine Menge Inhalte bereitzustellen 👍.
Super Sache, werd ich im Laufe des Jahres auch mal einsteigen dank GamePass, da das Survival-Genre eigentlich nicht so meins ist 🙂
Ich kann nur empfehlen mit ein paar Kollegen anzufangen. Alleine kann der Start in so ein Spiel schon etwas schwieriger werden. Zusammen craften und bauen ist einfacher und macht mehr Spaß
Kann ich mir vorstellen 🙂
Die Survival-Mechaniken kannst du in den Einstellung sogar sehr gut entschärfen.
Entweder auf der niedrigsten Schwierigkeit, dann sind Hunger und Durst ab nem gewissen Fortschritt auch easy. Oder Benutzerdefiniert, nur dann sind Erfolge deaktiviert.
Muss ich einmal wieder reinschauen.
Ich warte bis die Werkzeuge der letzten Stufe nutzbar sind 😮💨
Der erste Teil war schon super. Auch wenn ich irgendwann einfach nicht mehr weitergekommen bin