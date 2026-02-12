Grounded 2: Wichtige Fehler behoben und Anpassungen vorgenommen

Update für Grounded 2 bringt Balance‑Anpassungen und wichtige Fixes in den Park.

Patch 0.3.0.3 für Grounded 2 ist ab sofort für alle Spieler verfügbar. Die Aktualisierung führt mehrere allgemeine Änderungen ein, darunter eine einwöchige Respawn‑Zeit für Quarzite und Marmor sowie neue Ressourcen und Gegenstände zum St. Patrick’s Day.

Zudem wurden Angriffe der Ohrwürmer angepasst, sodass bestimmte Attacken nun perfekt geblockt werden können.

Der Patch behebt außerdem eine Vielzahl von Problemen, die den Spielfluss beeinträchtigen konnten. Dazu zählen Schwierigkeiten beim Spawnen von Kaktusblüten in älteren Spielständen, fehlerhafte UI‑Tastenbelegungen und ein Dialogproblem mit Sloane, das den Fortschritt blockierte.

Auch Schlafprobleme für Clients, falsch ausgelöste ORC‑Wellen und fehlende Corn Hog Chunks wurden korrigiert.

Verbesserungen an Lint‑ und Pinecone‑Teilen erleichtern nun das Aufheben, während ein Fehler behoben wurde, durch den der Marienkäfer deutlich mehr Schaden verursachte als vorgesehen.

Zusätzlich wurden mehrere Stabilitäts‑ und Crash‑Probleme adressiert, darunter Abstürze beim Tippen mit Maus und Tastatur auf Xbox sowie beim Navigieren zur Chatbox in Multiplayer‑Lobbys. Weitere Szenarien, die zu unerwarteten Abstürzen führten, wurden ebenfalls überarbeitet.

Der Patch verbessert zudem den Quest‑Ablauf rund um Speichern, Laden und automatische Spielstände und sorgt dafür, dass der Croquet‑Schläger nun korrekt für Clients fällt.