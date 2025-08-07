Grounded 2: Zurück in den Garten der Gefahren

In drei neuen Videos zeigen wir euch Gameplay aus Grounded 2 auf der Xbox Series X.

In Grounded 2 verschlägt es euch wieder in einen überdimensionalen Garten voller Gefahren und Geheimnisse. Ihr seid winzig klein, aber die Welt um euch herum wirkt riesig, lebendig und unberechenbar. In drei neuen Gameplay-Videos zeigen wir euch, wie sich das Leben in dieser Miniaturwelt anfühlt.

Ihr sammelt Materialien, baut Unterschlüpfe und müsst euch gegen Käfer, Spinnen und andere Gartenbewohner behaupten, die euch ständig auflauern.

Dabei wird schnell klar: Alleine geht hier nichts. Ihr müsst euch als Team abstimmen, zusammenarbeiten und euch gegenseitig den Rücken freihalten. Gemeinsam erkundet ihr neue, bislang unbekannte Ecken des Parks, kriecht durch enge Tunnel, entdeckt alte Labore und stoßt auf merkwürdige Relikte, die so manche Frage aufwerfen.

Die Videos geben euch einen spannenden Eindruck davon, wie vielseitig die Welt geworden ist. Es gibt neue Missionen, besondere Herausforderungen und viele Momente, in denen euch das Spiel mit cleveren Ideen überrascht.

Falls ihr uns unterstützen möchtet, dann teilt dieses Video, abonniert den XboxDynasty YouTube-Kanal, hinterlasst einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat – und aktiviert die Glocke, damit ihr sofort benachrichtigt werdet, sobald ein neues Video veröffentlicht wird.