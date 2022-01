Grounded: Benutzerdefinierte Spieleinstellungen bringen mehr Freiheit

Neue Möglichkeiten, wie ihr euer Spiel in Grounded gestalten könnt, wurden jetzt von den Entwicklern angeteasert.

In einem Tweet zeigt Obsidian Entertainment ein Menü mit neuen Einstellungsmöglichkeiten.

Unter anderem lässt sich der Schwierigkeitsgrad bestimmen und auch alle Rezepte können direkt freigeschaltet und ohne Kosten genutzt werden.

Hunger, Durst, Ausdauer und die Haltbarkeit von Gegenständen können ebenfalls den eigenen Wünschen nach festgelegt werden.

In einem weiteren Tweet teasert der Entwickler außerdem ein Fernglas an.

Informationen zu einem Update dürften schon bald eintreffen.

Oh hey now, what menu is this?? pic.twitter.com/cAfgCAEiES

— Grounded (@GroundedTheGame) January 16, 2022