Grounded: Spiel erhält das bisher größte Update

Die Welt von Grounded ist ein riesiger, schöner und gefährlicher Ort – vor allem, wenn man auf die Größe einer Ameise geschrumpft ist. Erkundet, baut und überlebt gemeinsam in diesem First-Person-Multiplayer-Survival-Adventure. Könnt ihr an der Seite von Horden von Rieseninsekten überleben und die Gefahren des Hinterhofs überstehen? Findet es heraus, denn Grounded ist auf Xbox One, Windows PC, Steam und Xbox Game Pass Ultimate erhältlich.

Fans können sich auf das bisher größte Inhalts-Update freuen. Es gibt mehr Materialien, Pilzstrukturen und man kann auf Stühlen sitzen! Doch ausruhen ist nicht, denn die furchterregende Broodmother wartet schon auf euch.

Das umfangreiche Update für Grounded soll am 30. Juni 2021 erscheinen. Bis dahin sollen weitere Details zur Aktualisierung bekannt gegeben werden.