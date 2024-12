Grove Street Games: Grand Theft Auto: The Trilogy Studio arbeitet an einem neuen Spiel

Autor:, in / Grove Street Games

Grove Street Games, das Studio hinter Grand Theft Auto: The Trilogy Defintive Edition und mehr, arbeitet an einem neuen Spiel.

Wie aus dem LinkedIn-Profil von Jordan Kleeman hervorgeht, arbeitet das Studio hinter Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition namens Grove Street Games an einem neuen Spiel.

Das bisher unangekündigte Spiel erscheint für Xbox Series X/S, PC und PlayStation 5. Woran das Studio exakt arbeitet, wurde nicht verraten.