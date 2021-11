Grow: Song of the Evertree: Weltenbauer-Sandbox-Spiel veröffentlicht

Grow: Song of the Evertree ab heute für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erhältlich

Grow: Song of the Evertree, ein Weltenbauer-Sandbox-Spiel von Prideful Sloth aus Brisbane entwickelt und von 505 Games veröffentlicht, ist ab sofort für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erhältlich und bietet Spielern ein Abenteuer mit Lebenssimulations- und Erkundungselementen.

Geschichte: Einst ragte der mächtige Evertree („Immerbaum“), der das Gewicht der Welten Alarias auf seinen kräftigen Ästen trug, stolz empor, umrankt von Wundern und Schönheit.

Aber dieser Anblick ist seit langem verblasst, denn von der einst würdevollen Präsenz ist durch die Dürre kaum mehr als ein Schössling geblieben. Die Hoffnung auf Rettung beruht auf den letzten Everheart-Alchemist, denen die Pflege des Baumes anvertraut wurde.

Nach der Veröffentlichung von Yonder: The Cloud Catcher Chronicles 2017 setzt Prideful Sloth mit Grow nun weiter auf die entspannende Gemütlichkeit des Cozy-Genres, das im letzten Jahrzehnt sprichwörtlich aufgeblüht ist. Spieler begeben sich darin auf ein wunderbares Abenteuer in von Leben sprühenden Umgebungen, untermalt von einem bezaubernden Soundtrack des für den BAFTA-Award nominierten Komponisten Kevin Penkin (Florence, Star Wars: Visions.)

Zahllose Wege und Möglichkeiten liegen vor den Everheart-Alchemist, vom Anbau fantastischer Landschaften auf den Ästen des Evertree („Immerbaum“) bis hin zur Sorge für Gemeinschaften und Pflege von Freundschaften.

Das ungewöhnliche Gameplay bietet unvergessliche Farben und Schönheiten, es ermutigt zu Zeitvertreiben wie Angeln oder das Lösen von Rätseln und die Erkundung von Höhlen. In Grow ist die kreative Freiheit das eigentliche Abenteuer.

Jeder Aspekt der fantastischen Welt von Grow bietet ein Erlebnis, das es wert ist, sich darin zu verlieren. Es ist ein angenehmer Ort, in dem Freundlichkeit und Rücksichtnahme belohnt werden.

Auch Entwickler und Publisher tragen diesen fürsorglichen Gedanken weiter, indem sie basierend auf der Anzahl an Wunschlisten-Einträgen von Grow auf Steam an die Arbor Day Foundation spenden. Mit diesen Spenden werden weltweit Bäume gepflanzt.

„Wir freuen uns sehr, die Spieler:innen mit dem heutigen Start von Grow auf PC und Konsolen in Alaria willkommen zu heißen“, so Cheryl Vance, Game Designerin bei Prideful Sloth. „Grow ist ein Spiel, das sich ums Erkunden und die Existenz dreht. Wir sehen es als einladende und wohlige Evolution unserer bisherigen Arbeit. Wir hoffen sehr, dass Alaria für alle, die sich die Zeit nehmen, es zu besuchen, zu einer zweiten, digitalen Heimat wird.“

Grow: Song of the Evertree erscheint heute für PC via Steam (mit 10 % Zusatzrabatt), PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch zum Preis von €24,99. Eine physische Nintendo Switch-Edition wird im Februar 2022 für €29,99 im Handel erhältlich sein.