Guardians of the Galaxy: E3-Weltpremiere von Eidos Montreal laut Gerücht

Angeblich zeigt Eidos-Montréal bei Square Enix Presents ein im Guardians of the Galaxy-Kosmos angesiedeltes Spiel.

Wie wir bereits berichtet haben, wird die Sommerausgabe von Square Enix Presents am 13. Juni um 21:15 Uhr stattfinden und es werden dabei allerhand Neuigkeiten präsentiert.

Wie der Bloomberg-Journalist Jason Schreier jetzt vermutet hat, wird es sich bei der dort stattfindenden Weltpremiere von Eidos-Montréal um ein Guardians of the Galaxy Game handeln.

Looks like Eidos Montreal's Guardians of the Galaxy video game will be Square's big E3 showcase this year https://t.co/DA9VnQcUVF — Jason Schreier (@jasonschreier) June 3, 2021

Eidos-Montréal hat in der Vergangenheit unter anderem an Shadow of the Tomb Raider und Marvel’s Avengers gearbeitet und bisher noch nicht verraten, woran sie zurzeit arbeiten. Ob Jason Schreier recht behält, erfahrt ihr spätestens, wenn Square Enix Presents gelaufen ist.