Guardians of the Galaxy: Trailer stellt Singleplayer-Spiel vor

Guardians Of The Galaxy wurde heute beim Square Enix Presents Stream enthüllt.

Guardians Of The Galaxy ist ein neues Singleplayer-Spiel von Square Enix. Das von einer packenden Story getriebene Spiel wird in der Third-Person-Ansicht gespielt, wobei ihr die Rolle von Star-Lord übernehmt, und die Fertigkeiten eurer Teamkollegen nutzen könnt, um euch in der Galaxie gegen zahlreiche Widersacher durchzusetzen.

„Startet Star-Lords Jet-Boots für einen wilden Ritt durch den Kosmos in diesem Third-Person-Action-Adventure, einer Neuauflage von Marvels ‚Guardians of the Galaxy‘. Mit den unberechenbaren Guardians an eurer Seite stürzt ihr euch von einer explosiven Situation in die nächste, während originelle und ikonische Marvel-Charaktere in einen Kampf um das Schicksal des Universums verwickelt werden. Ihr habt das drauf. Wahrscheinlich.“

Hier gibt es den ersten Trailer zum Spiel:

Hier noch ein Deep Dive-Video mit den Entwicklern:

Dazu noch mehr Gameplay:

Marvel’s Guardians of the Galaxy erscheint am 26. Oktober 2021 für PS5, PS4, Xbox Serie X|S und PC.