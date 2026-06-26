Guilty Gear Strive: Kündigt Blazing Pass und Robo-Ky DLC-Trailer an

Mit einem neuen Inhaltsupdate bleibt GUILTY GEAR -STRIVE- weiter im Fokus der Fighting-Game-Community.

Nach dem umfangreichen Ver. 2.00 Update hat Arc System Works nun neue Details zum kommenden Blazing Pass: Duel 2 Ennui Protocol vorgestellt.

Der neue Pass soll am 2. Juli erscheinen und bringt zusätzliche Belohnungen ins Spiel. Dazu gehören unter anderem neue kosmetische Inhalte wie Ky’s Waffen-Skin „Thunderseal (Holy Order)“ sowie ein neues Outfit für Queen Dizzy im „Countryside Style“.

Parallel dazu wurde ein erster Teaser für einen neuen DLC-Charakter veröffentlicht: Robo-Ky. Der vollständige Trailer soll im Rahmen von EVO 2026 Premiere feiern, das gleichzeitig als Qualifikationsturnier für die kommende ARC WORLD TOUR 2026–2027 dient. Fans können dort also mit weiteren Details und Gameplay-Eindrücken rechnen.

Neue GUILTY GEAR -STRIVE- Inhalte im Überblick

Blazing Pass: Duel 2 Ennui Protocol startet am 2. Juli

Neue kosmetische Belohnungen für Ky und Dizzy

Ky Waffen-Skin: „Thunderseal (Holy Order)“

Queen Dizzy Outfit: „Countryside Style“

Erster DLC-Teaser für Robo-Ky veröffentlicht

Voller Trailer folgt auf EVO 2026

GUILTY GEAR -STRIVE- bleibt damit weiterhin eines der aktivsten Fighting Games im aktuellen Line-up und baut sein Content-Angebot konsequent weiter aus.