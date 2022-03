Gun Jam: Charakteristische Beatmatching-Mechanik präsentiert

Der neue Gun Jam Gameplay Trailer zeigt die für das Spiel charakteristische Beatmatching-Mechanik. Das Video enthüllt auch mehr von dem hypnotischen Original-Soundtrack mit dem EDM-Track Fuel Cell und spielt in einer von Mubels beeindruckenden Umgebungen, von denen die Entwickler in den kommenden Monaten noch weitere vorstellen werden.

In Gun Jam rebellieren die Spieler gegen den mysteriösen Herrscher The Speaker, der in der pulsierenden Stadt Mubel wortwörtlich den Ton angibt. In einer Welt, in welcher der Beat alles bedeutet, wehren sich die Spieler und Spielerinnen mithilfe von EDM (Electronic Dance Music), Trap und Metal gegen die hypnotische Musik von The Speaker.

Um die Freiheit der Musik und der Einwohner Mubels wiederzuerlangen, stimmen die Spieler ihre Aktionen und Schüsse auf den Beat ab und brechen so den Bann einer musikalischen Dystopie.

Gun Jam Features

Einzigartig actionreiche Beatpattern-Mechanik

Gameplay und genreübergreifende Soundtrack sind perfekt aufeinander abgestimmt

Abwechslungsreich durch verschiedene Musikstile, Umgebungen und Gegnerdesigns

Moderner Grafikstil und unvergessliche Umgebungen, die auf Musik reagieren

Raw Fury und Jaw Drop Games werden bald weitere Informationen zu Gun Jam aus den Lautsprechern pumpen lassen.