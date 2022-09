Gundam Evolution: Release-Termin zum Free-to-Play-Hero-Shooter

Gundam Evolution ist der erste Free-to-Play-Hero-Shooter der Serie und bietet eine 6-gegen-6-Teamspiel-Dynamik mit spielbaren Mobile Suits aus dem gesamten Gundam-Multiversum. Bandai Namco Entertainment hat jetzt bekannt gegeben, dass das Spiel mit 12 Helden am 01. Dezember in Europa für Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 & 5 starten wird. In den USA geht es schon am 30. September los.

Dazu hat Bandai Namco Entertainment zwei neue Videos zu Gundam Evolution veröffentlicht, die ihr euch hier anschauen könnt: