Gundam Evolution: Season 3 bringt Hyperion Gundam

Der Free-to-Play-Shooter Gundam Evolution startet in dieser Woche mit Hyperion Gundam in die dritte Season.

Die Mobile Suit-Schlachten in Gundam Evolution gehen in die nächste Runde. Am 2. Februar startet Season 3 im kostenlosen 6vs6-Shooter von Bandai Namco auf allen Plattformen.

In einem Trailer zeigt der Entwickler jetzt den Hyperion Gundam aus Mobile Suit Gundam Seed X Astray, der mit seiner Beam Machine Gun als Hauptwaffe ausgerüstet seine Gegner niedermäht.

Gundam Evolution erschien Anfang Dezember und ist ein kostenloser, teambasierter Ego-Shooter, der 6v6 PvP-Kämpfe mit spielbaren mobilen Anzügen aus dem Gundam-Universum bietet. Es bietet mit Point Capture, Domination und Destruction drei zielbasierte Spielmodi.