Gundam Rogue Orbit: Bandai Namco kündigt Mech-Action für 2027 an

Beim Summer Game Fest hat Gundam Rogue Orbit seinen ersten großen Auftritt gefeiert und dabei neue Details zur Handlung sowie zum Spielkonzept enthüllt. Das neue Sci-Fi-Actionspiel von Bandai Namco Studios führt eine eigenständige Zeitlinie innerhalb des Gundam-Universums ein und stellt den Überlebenskampf der Menschheit in den Mittelpunkt.
Im Zentrum der Geschichte steht der Pilot RE-X, der gemeinsam mit einer Gruppe von Soldaten gegen eine bislang unbekannte Bedrohung kämpft. Als letzte Hoffnung der Menschheit steuert er den hochmobilen Mobile Suit Gundam Helix in den Krieg.
Der erste Trailer liefert bereits einen Eindruck von den schnellen und dynamischen Kämpfen. Laut Bandai Namco erwarten Spieler weitläufige Schauplätze, Gefechte gegen große Gegnerverbände sowie Konfrontationen mit mächtigen Bossen. Die hohe Mobilität der Mobile Suits soll dabei eine zentrale Rolle im Gameplay einnehmen.
Neben den actionreichen Schlachten verspricht das Entwicklerteam eine emotionale Geschichte, die sowohl langjährige Gundam-Fans als auch Neueinsteiger ansprechen soll. Die neue Zeitlinie wurde speziell als eigenständiger Einstiegspunkt konzipiert und erzählt eine bislang unbekannte Geschichte innerhalb des Franchise.
Gundam Rogue Orbit erscheint 2027 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC (Steam).
Weitere Informationen zu Handlung, Charakteren und Spielmechaniken sollen in den kommenden Monaten folgen.
10 Kommentare AddedMitdiskutieren
Nichts für mich.
Wertvoller Kommentar 😉
Hab das Gefühl, dass dem Spiel die Tiefe fehlen wird. Zuviel Hack & Slay. Aber hey, am Ende ist die primäre Zielgruppe die Gundam Fanbase und die gibts primär in Japan imho. Ich hoffe das Beste, erwarte das Schlimmste ^^
Trailer sieht gut aus. Da würde ich lieber ein Film von sehen, anstatt das Spiel zu spielen😂
Zwischensequenz gesehen und erstmal gedacht, sieht ganz ordentlich aus und dann kommt das Gameplay und enttäuscht etwas 😅
Glaube auch nicht das man etwas Zeit außerhalb des Mecha verbringen wird, wird die Story etwas einschränken und nur nur auf Haudrauf setzen 😅😆
CGI war top die Grafik im Gameplay schwächelte aber dann.Kann im schnellen Geschehen aber schnell vergessen werden.
Gut das ist wohl für eine andere Zielgruppe.
Sieht auf jedenfall besser aus als diese ganzen Lizenzierten Transformer Spiele.
Mechaction.
Da gabs ja seit hawken nix gutes mehr
Könnte ganz nett sein, mal abwarten bis sie mehr dazu veröffentlichen.
Kann mit Gundam überhaupt nichts anfangen, aber der Trailer sah ganz gut. Spielgrafik wirkte jedoch etwas alt.