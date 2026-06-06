Gundam Rogue Orbit: Bandai Namco kündigt Mech-Action für 2027 an

Beim Summer Game Fest hat Gundam Rogue Orbit seinen ersten großen Auftritt gefeiert und dabei neue Details zur Handlung sowie zum Spielkonzept enthüllt. Das neue Sci-Fi-Actionspiel von Bandai Namco Studios führt eine eigenständige Zeitlinie innerhalb des Gundam-Universums ein und stellt den Überlebenskampf der Menschheit in den Mittelpunkt.

Im Zentrum der Geschichte steht der Pilot RE-X, der gemeinsam mit einer Gruppe von Soldaten gegen eine bislang unbekannte Bedrohung kämpft. Als letzte Hoffnung der Menschheit steuert er den hochmobilen Mobile Suit Gundam Helix in den Krieg.

Der erste Trailer liefert bereits einen Eindruck von den schnellen und dynamischen Kämpfen. Laut Bandai Namco erwarten Spieler weitläufige Schauplätze, Gefechte gegen große Gegnerverbände sowie Konfrontationen mit mächtigen Bossen. Die hohe Mobilität der Mobile Suits soll dabei eine zentrale Rolle im Gameplay einnehmen.

Neben den actionreichen Schlachten verspricht das Entwicklerteam eine emotionale Geschichte, die sowohl langjährige Gundam-Fans als auch Neueinsteiger ansprechen soll. Die neue Zeitlinie wurde speziell als eigenständiger Einstiegspunkt konzipiert und erzählt eine bislang unbekannte Geschichte innerhalb des Franchise.

Gundam Rogue Orbit erscheint 2027 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC (Steam).

Weitere Informationen zu Handlung, Charakteren und Spielmechaniken sollen in den kommenden Monaten folgen.