Gundam Rogue Orbit: Erscheint 2027 für Xbox Series X|S, PS5 und PC

Mit GUNDAM ROGUE ORBIT hat Bandai Namco Entertainment im Rahmen des Summer Game Fest ein neues Sci-Fi-Actionspiel angekündigt, das 2027 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC via Steam erscheinen soll.

Entwickelt wird der Titel von Bandai Namco Studios und setzt auf schnelle, hochmobile Gefechte in weitläufigen Umgebungen. Im Mittelpunkt stehen explosive Kämpfe gegen Gegnerhorden und gigantische Bossgegner, die auf eine starke Action-Inszenierung ausgelegt sind.

Die Handlung führt Spieler in eine völlig neue Zeitlinie innerhalb des GUNDAM-Universums. Übernommen wird die Rolle des Elitepiloten RE-X, der im Mobile Suit „Gundam Helix“ gemeinsam mit einer Gruppe unbekannter Soldaten gegen eine mysteriöse Bedrohung kämpft, die die Menschheit an den Rand der Vernichtung bringt.

Neben der neuen Story setzt GUNDAM ROGUE ORBIT auf filmreife Zwischensequenzen und intensive Sci-Fi-Atmosphäre, die sowohl langjährige Fans der Reihe als auch Neueinsteiger ansprechen soll.

Bandai Namco kündigte zudem an, in den kommenden Monaten weitere Details zum Spiel zu veröffentlichen.