Gundam Rogue Orbit: Erscheint 2027 für Xbox Series X|S, PS5 und PC

Mit GUNDAM ROGUE ORBIT hat Bandai Namco Entertainment im Rahmen des Summer Game Fest ein neues Sci-Fi-Actionspiel angekündigt, das 2027 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC via Steam erscheinen soll.
Entwickelt wird der Titel von Bandai Namco Studios und setzt auf schnelle, hochmobile Gefechte in weitläufigen Umgebungen. Im Mittelpunkt stehen explosive Kämpfe gegen Gegnerhorden und gigantische Bossgegner, die auf eine starke Action-Inszenierung ausgelegt sind.
Die Handlung führt Spieler in eine völlig neue Zeitlinie innerhalb des GUNDAM-Universums. Übernommen wird die Rolle des Elitepiloten RE-X, der im Mobile Suit „Gundam Helix“ gemeinsam mit einer Gruppe unbekannter Soldaten gegen eine mysteriöse Bedrohung kämpft, die die Menschheit an den Rand der Vernichtung bringt.
Neben der neuen Story setzt GUNDAM ROGUE ORBIT auf filmreife Zwischensequenzen und intensive Sci-Fi-Atmosphäre, die sowohl langjährige Fans der Reihe als auch Neueinsteiger ansprechen soll.
Bandai Namco kündigte zudem an, in den kommenden Monaten weitere Details zum Spiel zu veröffentlichen.
4 Kommentare AddedMitdiskutieren
Unter dem Berg des Gundam-Lizenzschrottes taucht doch mal einmal alle 10 Jahre ein Titel mit Potenzial aus. Nice.
Sieht auf jeden Fall schön schnell aus, könnte gut werden.
This game looks stellar, I was pleasantly surprised to see this Gundam Game reveal at the SGF. I absolutely love Bandai Namco as a publisher, the Nr. 1 RPG publisher waaaay before squareenix and it’s Final Fantasy Series. Tales of all day long over FF❤️
Anyway, looks great. I might wanna go and play Scarlet Nexus finally🥲
Hab vor einigen Jahren auch mal die Demo von einem Gundam Spiel gespielt.
Fand’s super langweilig