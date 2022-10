Gunfire Reborn: Actionreiche Gameplay-Videos aus dem Game Pass Spiel

Ab sofort könnt ihr euch in drei neuen Videos zu Gunfire Reborn Spielszenen aus dem First-Person-Rogue-Like-Game anschauen.

Gunfire Reborn kombiniert einen First-Person-Shooter mit einem Rogue-Like und RPG-Elementen und bietet euch dadurch eine ungeheure Abwechslung und Langzeitmotivation. Zu Beginn des Spieles steht euch Crown Prince als einer von sechs spielbare Charakteren zur Verfügung, die anderen Charaktere schaltet ihr über die Erhöhung eures Talentlevels oder per Seelenessenz frei.

Besiegt Gegner, verbessert eure Attribute und findet bessere und stärkere Waffen, um die per Zufall generiert Level zu meistern. Am Ende eines jeden Levels darf natürlich eine Sache in einem Rougue-Like nicht fehlen: ein Bossfight. Den ersten Bossfight gegen „Lu Wu“ könnt ihr euch natürlich in den unten stehenden Videos anschauen.

Gunfire Reborn | Unser erster Durchlauf

Gunfire Reborn | Wie weit kommen wir diesmal?

Gunfire Reborn | Alle guten Dinge sind drei

Gunfire Reborn erscheint am 27.10 und wird im Xbox Game Pass enthalten sein

Falls ihr uns unterstützen möchtet, dann teilt dieses Video, abonniert den XboxDynasty YouTube-Kanal, hinterlasst einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat – und aktiviert die Glocke, damit ihr sofort benachrichtigt werdet, sobald ein neues Video veröffentlicht wird.