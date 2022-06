Gunfire Reborn: Koop-Shooter erscheint im Oktober im Xbox Game Pass

505 Games und Duoyi Network melden sich mit einem neuen Trailer zu Gunfire Reborn zurück und geben bekannt, dass das First-Person-Rogue-Like-Game im Oktober auf Xbox Series X|S und PC via Xbox und PC Game Pass spielbar sein wird.

Gunfire Reborn ist ein Roguelite First-Person-RPG-Shooter, den ihr allein oder im Koop-Modus mit 2 bis 4 Spielern zocken könnt.

Zum Launch des Spiels stehen euch sechs spielbare Charaktere zur Auswahl. Weitere sollen später hinzugefügt werden.

Mit dem Crown Prince startet ihr euren ersten Charakter und schaltet weitere frei, in dem ihr euer Talentlevel erhöht oder mit Seelenessenz bezahlt, die besiegte Feinde hinterlassen.

Den Spielstil bestimmt ihr über die unterschiedlichen Grundwerte, Talente und Waffenfähigkeiten eines jeden Helden und verfeinert diesen über die Upgrade-Pfade. Der Crown Prince etwa nutzt Elementarwaffen und kann die Bewegung von Gegnern mit Energiekugeln und Rauchgranaten kontrollieren.

Bessere Waffen und Schriftrollen mit besseren Werten sowie der Einsatz von Münzen sorgen für einen noch mächtigeren Helden.

Gunfire Reborn ist in verschiedene Akte mit einzigartigen Biomen eingeteilt, die per Zufall generiert werden. In jedem Abschnitt finden sich versteckte Truhen und Verliese, die mehr Möglichkeiten zur Verbesserung eure Angriffe enthalten. Ein Endboss darf natürlich in jedem Abschnitt nicht fehlen. Ihn müsst ihr besiegen, um weiterzukommen. Wer alle Bosse besiegt, schaltet einen neuen Schwierigkeitsgrad frei.

Der Koop-Modus erlaubt Gunfire Reborn gemeinsam im Team mit bis zu vier Spielern zu spielen. Dabei erhält jeder seine eigene Beute und es können Waffen und Schriftrollen miteinander geteilt werden.

Und falls ein Kamerad fällt, bleibt nur wenig Zeit, ihn wiederzubeleben. Ansonsten muss er den Rest der Mission zuschauen und kann bei einem NPC gegen Bezahlung später wieder zurückgeholt werden.