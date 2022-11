Gungrave G.O.R.E: Revolverheld ab sofort im Xbox Game Pass

Wiederauferstehung done right! Gungrave G.O.R.E erscheint heute und bringt einen neuen Trailer mit.

Mahlzeit, werte Revolverleute! Kurz vor dem Mittagessen ist es so weit: Prime Matter und Studio Iggymob laden ein, die Pistolen in die Hand zu nehmen und in die stylishen Klamotten des knallharten Anti-Helden Grave zu schlüpfen. Während man tonnenweise Feinde in einem blutigen Kugel-Ballett niedermäht, erlebt man eine Geschichte über Rache, Liebe und Loyalität.

Mit anderen Worten: Gungrave G.O.R.E ist ab sofort erhältlich und ballert auch direkt im Xbox Game Pass.

Unser Revolverheld der Wiederauferstehung ballert sich durch diesen rasanten Third-Person-Action-Shooter mit Artworks vom legendären Mangaka Yasuhiro Nightow und mit Ikumi Nakamura als Creative Director.

„Es ist ein wirklich aufregender Moment, denn nach Jahren harter Arbeit, Leidenschaft und Hingabe von so vielen Teammitgliedern ist Grave zurück, um hoffentlich eine neue Generation von Revolverhelden zu begeistern und bestehende Fans zu erfreuen. Wir könnten nicht glücklicher sein“, sagt Kay Kim, Generaldirektor von Gungrave bei Studio Iggymob.

Um die Veröffentlichung des Spiels gebührend zu feiern, gibt es einen erneuten visuellen Leckerbissen, der zeigt, was Gungrave G.O.R.E zu bieten hat – a.k.a. ultimativer Release-Trailer!