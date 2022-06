Gungrave G.O.R.E: Third-Person Action-Shooter erscheint im Herbst 2022

Entwickler Iggymobs und Publisher Prime Matter geben bekannt, dass der ultrabrutale Third-Person Action-Shooter Gungrave G.O.R.E. im Herbst 2022 für Xbox Series X|S, Xbox One, Playstation 5, PlayStation 4 und PC erscheinen wird.

In Gungrave G.O.R.E. legt sich Protagonist Grave neben menschlichen Gegnern auch mit Horden übernatürlicher Feinde wie Untoten oder Mechs an. Dabei immer an seiner Seite: Zwei Pistolen und ein wandelbarer Sarg, welcher so manche kuriose Situation heraufbeschwört.