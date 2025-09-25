Gungrave GORE BLOOD HEAT: Remake mit frischer Engine-Power und modernem System

Mit GUNGRAVE GORE BLOOD HEAT kehrt der Kult-Shooter in einer vollständig neu aufgebauten Version zurück. Das Spiel wurde von Grund auf mit einer neuen Engine überarbeitet und präsentiert sich mit deutlich verbesserter visueller Qualität, moderner Technik und einem dynamischeren Gameplay-System. Damit erleben Fans die Action-Reihe so intensiv wie nie zuvor.
Neben den technischen Verbesserungen setzt GUNGRAVE GORE BLOOD HEAT auch auf neue Inhalte. Spieler dürfen sich auf verfeinerte Charaktermodelle, detailreiche Hintergründe und exklusive neue Figuren freuen, die das Gameplay bereichern und die Handlung erweitern. Trotz der Modernisierung bleibt der Titel seinen Wurzeln treu und bewahrt das charakteristische Erbe der Serie, das Fans seit Jahren begeistert.
Das Remake versteht sich nicht nur als grafische Überarbeitung, sondern als komplett transformierte Version von GUNGRAVE GORE, die klassische Elemente mit zeitgemäßen Features verbindet. Damit richtet sich GUNGRAVE GORE BLOOD HEAT gleichermaßen an Veteranen der Reihe wie auch an Neueinsteiger, die ein kompromisslos
11 Kommentare AddedMitdiskutieren
Direkt stark gestartet, war sofort woar Moment bei mir – freu mich drauf.
Beim Teil davor gab es ja bissel Kritik wegen einer Mission.
was wurde denn kritisiert? 🤔
Das Zuglevel soll wohl extrem unfair/unspielbar gewesen sein.
Das wurde aber soweit ich gelesen habe gepatcht.
Sehr gut, dann kann ich endlich weiterspielen, hatte frustriert aufgegeben. Grafik war im Original schon recht gut.
Ui, das sieht gut aus. Schön viel Action.
Meins ist es nicht mehr mit der übertriebenen Action aber wenigstens mal was anderes.
Schade nur das nichts komplett neues kommt und wir jetzt erst ein Spiel bekommen was 2022 schon auf anderen Plattformen war.
Ach lol? Dann habe ich das bei der Show komplett falsch verstanden ö_ö
Ich dachte das wäre Remake vom ersten Teil von 2002..
Was soll der Quatsch denn ein Remake zu nem drei Jahre alten Spiel zu machen.. Darum kam mir das überhaupt nicht in den Sinn..
Die 2022 Version gabs ja auch schon für XB..
🤣 okay, das die 22er Version auch schon auf der Xbox gab wusste ich nicht, das ist ja noch blöder 😆😆😆
Der erste Teil hieß nur Gungrave, dann kam Gungrave Overdose und dann halt der Gore Teil.
Gefiel mir gut, ich pack es mal auf die Liste.
Schöne Action mit Knarren, gefällt mir.
Ja ganz schick nur die Laufanimation wirkt etwas komisch.