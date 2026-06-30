Guns of Eschaton: Mystischer Western-Shooter offiziell angekündigt

Ein neues Actionspiel verbindet Western, Soulslike-Elemente und düstere Fantasy: Guns of Eschaton wurde von Publisher 4Divinity und Entwickler Eschatology Entertainment offiziell vorgestellt. Gleichzeitig handelt es sich um das letzte originale Universum, das vom verstorbenen Viktor Antonov mitentwickelt wurde.

Antonov prägte als Art Director einige der bekanntesten Spielwelten der vergangenen Jahrzehnte, darunter Half-Life 2 und Dishonored. Laut Eschatology Entertainment entstand die Welt von Guns of Eschaton in enger Zusammenarbeit mit ihm und soll sein kreatives Vermächtnis fortführen.

Die Handlung spielt in einer alternativen Version des Amerikas des 19. Jahrhunderts, das sich dem Untergang nähert. Historische Persönlichkeiten und klassische Motive des Wilden Westens treffen auf eine apokalyptische Fantasy-Welt, in der jede Begegnung mit einem Gegner über Leben und Tod entscheiden kann.

Im Mittelpunkt des Gameplays stehen taktische Kämpfe, bei denen sorgfältige Vorbereitung und Ressourcenmanagement entscheidend sind. Verschiedene Munitionsarten, präzise Ausweichmanöver, gut getimte Paraden und das sogenannte Codex-System bilden die Grundlage des Kampfsystems. Über sogenannte Sequence Points lassen sich Schwachstellen der Gegner aufdecken, wodurch jede Auseinandersetzung strategischer werden soll.

Die Reise führt Spieler quer durch eine sterbende Vereinigte Staaten – vom Wilden Westen bis an die Ostküste. Dabei warten zahlreiche Gefahren, die den Soulslike-Ansatz mit einem First-Person-Shooter verbinden.

Studioleiter Fuad Kuliev bezeichnete Guns of Eschaton als ein Herzensprojekt des Teams und würdigte Viktor Antonovs außergewöhnliche Kreativität. Dessen Ideen und Visionen hätten die Entwicklung von Beginn an geprägt und seien bis heute ein zentraler Bestandteil des Spiels.

Einen Veröffentlichungstermin oder unterstützte Plattformen haben 4Divinity und Eschatology Entertainment bislang noch nicht bekannt gegeben.