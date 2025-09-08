Gunsmith Simulator: Realistische Waffenwerkstatt-Simulation auf Xbox

Erlebt Gunsmith Simulator jetzt auf Xbox Series X|S. Zerlegt, reinigt und modifiziert dutzende Waffen, baut eure Werkstatt aus und entdeckt das Flint & Powder DLC mit historischen Feuerwaffen.

GameHunters S.A. veröffentlicht den Gunsmith Simulator für Xbox Series X|S und eröffnet euch damit eine realistische Werkstattwelt rund um das Handwerk des Büchsenmachers.

Der Titel bietet euch die Möglichkeit, dutzende Feuerwaffen detailgetreu zu zerlegen, zu reinigen, zu bearbeiten und anschließend wieder zusammenzusetzen.

Mit authentischen Werkzeugen führt ihr Prozesse wie Sandstrahlen, Brünieren, Schleifen oder Fräsen durch und erweitert Schritt für Schritt eure Werkstatt. Über ein Auktionssystem sowie Kundenaufträge entwickelt ihr euer Geschäft weiter und profitiert von einem hohen Grad an Interaktivität durch realistische Physik.

Gunsmith Simulator überzeugt bereits auf Steam mit sehr positiven Bewertungen und hohen Spielerwertungen und wird nun auch auf der Xbox verfügbar sein. Parallel zum Hauptspiel erscheint das Flint & Powder DLC, das historische Waffen und Schwarzpulver-Technik in den Mittelpunkt stellt und euch noch mehr Abwechslung bietet. Mit Gunsmith Simulator erhaltet ihr ein umfassendes und detailreiches Erlebnis, das Fans von Simulationen auf der Xbox Series X|S begeistern wird.