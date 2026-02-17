.hack//Z.E.R.O.: CyberConnect2 arbeitet ohne Publisher an neuem Action-RPG

Mit .hack Z.E.R.O. führt CyberConnect2 eine legendäre RPG‑Welt fort. Das Studio übernimmt erstmals die komplette Kontrolle über Entwicklung und Release.

Mit der Ankündigung von .hack Z.E.R.O. setzt CyberConnect2 ein klares Zeichen für die Zukunft der Marke. Das Studio verantwortet erstmals jeden Schritt des Projekts selbst, von der Planung bis zur Veröffentlichung, nachdem Bandai Namco Entertainment dafür offiziell grünes Licht gegeben hat.

Unterstützt wird der Start durch die Musik des international bekannten Violinisten Taro Hakase, dessen Kompositionen den Ton für die neue Ausrichtung vorgeben.

Parallel dazu rückt CyberConnect2 die Wurzeln des Franchise ins Rampenlicht. Die .hack‑Reihe erzählt seit jeher Geschichten über The World, einen virtuellen Spielraum, in dem Charaktere in rätselhafte Ereignisse verwickelt werden, während sich die Handlung gleichzeitig in der realen Welt entfaltet.

Der Auftakt erfolgte 2002 mit .hack Infection, dem ersten Teil einer dreiteiligen Reihe, die den Grundstein für ein weit verzweigtes Universum legte.

Über die Jahre entwickelte sich die Marke zu einem der frühesten Beispiele für umfassendes Cross‑Media‑Storytelling. Anime, Romane, Manga und OVAs erweiterten die Perspektive und erzählten unterschiedliche Facetten derselben Welt, wodurch das Universum stetig wuchs und neue Blickwinkel erhielt.

Mit .hack Z.E.R.O. möchte CyberConnect2 diese Tradition fortführen und gleichzeitig eine moderne RPG‑Erfahrung schaffen, die die vertraute Dualität aus Realität und virtueller Welt neu interpretiert. Ein erster Teaser gibt bereits einen kurzen Eindruck davon, wohin die Reise für die Serie als Nächstes führt.