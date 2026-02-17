.hack//Z.E.R.O.: CyberConnect2 arbeitet ohne Publisher an neuem Action-RPG

Mit der Ankündigung von .hack Z.E.R.O. setzt CyberConnect2 ein klares Zeichen für die Zukunft der Marke. Das Studio verantwortet erstmals jeden Schritt des Projekts selbst, von der Planung bis zur Veröffentlichung, nachdem Bandai Namco Entertainment dafür offiziell grünes Licht gegeben hat.
Unterstützt wird der Start durch die Musik des international bekannten Violinisten Taro Hakase, dessen Kompositionen den Ton für die neue Ausrichtung vorgeben.
Parallel dazu rückt CyberConnect2 die Wurzeln des Franchise ins Rampenlicht. Die .hack‑Reihe erzählt seit jeher Geschichten über The World, einen virtuellen Spielraum, in dem Charaktere in rätselhafte Ereignisse verwickelt werden, während sich die Handlung gleichzeitig in der realen Welt entfaltet.
Der Auftakt erfolgte 2002 mit .hack Infection, dem ersten Teil einer dreiteiligen Reihe, die den Grundstein für ein weit verzweigtes Universum legte.
Über die Jahre entwickelte sich die Marke zu einem der frühesten Beispiele für umfassendes Cross‑Media‑Storytelling. Anime, Romane, Manga und OVAs erweiterten die Perspektive und erzählten unterschiedliche Facetten derselben Welt, wodurch das Universum stetig wuchs und neue Blickwinkel erhielt.
Mit .hack Z.E.R.O. möchte CyberConnect2 diese Tradition fortführen und gleichzeitig eine moderne RPG‑Erfahrung schaffen, die die vertraute Dualität aus Realität und virtueller Welt neu interpretiert. Ein erster Teaser gibt bereits einen kurzen Eindruck davon, wohin die Reise für die Serie als Nächstes führt.
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Hatte mir damals Hack GU gekauft.
Daswaren echt gute Spiele.
Wird auf die Wishlist gesetzt.
Das ist dann wohl mal wieder was für die anderen Gamer. Viel Spaß 👍🏻
Könnte ganz gut werden, behalte ich mal im Hinterkopf.
Das Konzept von .hack war damals so cool. Die ersten Ableger erschienen zu den Anfängen der MMO Blütezeit.
Sind Singleplayer Spiele die ein MMORPG simulieren, komplett mit Login, Postfach, Forum, Chat usw. und haben echt coole Geschichte. Grind läuft über zufällige Maps, die aus Begriffen generiert werden. Daneben gibt es noch feste Maps wie die Hubs oder Story relevante Gebiete.
Einige „Spieler“ schreiben dir dann z.B. auch ne PM in dem sie dir Levelorte vorschlagen oder von neuen Gerüchten etc. erzählen.
Interessant, ist auf jeden Fall Mal was anderes.
Hab nicht mehr damit gerechnet
nochmal was neues von The World zu sehen 🥹
Ich auch nicht, wenn man bedenkt, der letzte Ableger erschien 2017 und selbst der war nur Remaster von 2007…
Dachte eben ich schau nicht richtig – ein neues .hack?! 😱
Hab die Original Spiele damals geliebt.
Auch den Nachfolger GU. Könnten sie gerne mal auf XB bringen. GU gibt es als Remaster (Last Recode) für PC, Switch und PS.
Bin auf Gameplay gespannt und wie man es mit heutiger Technik umsetzt. Der letzte Ableger stammt aus dem Jahr 2007 und die generierten Maps waren schon recht simpel.
Bin gerade schon von gehypt.
Das wäre auch so Spiel wo KI NPC richtig Sinnvoll wären. Da die Spiele ein MMORPG simulieren.
Edit: Btw die Geschichte wurden bei den Hauptablegern über mehrere Spiele erzählt und man konnte seinen kompletten Spielstand immer mitnehmen und das war Anfang der 2000er.. SE bekommt das heutzutage nicht mal bei der FFVII Trilogie hin..