Hades II: Ab April direkt im Xbox Game Pass

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Image: Supergiant Games LLC

Hades II erscheint am 14. April auf Xbox Series X|S und PC als Xbox Play Anywhere-Titel im Xbox Game Pass.

Die Unterwelt ruft: Hades II, die mit Spannung erwartete Fortsetzung des gefeierten Roguelite-Hits, erscheint am 14. April 2026 auf Xbox Series X|S und PC. Als Xbox Play Anywhere-Titel ist das Spiel zudem ab dem ersten Tag im Xbox Game Pass verfügbar.

In Hades II stellen sich Spieler erneut den dunklen Mächten der Unterwelt. Dieses Mal gilt es, den Titan der Zeit zu besiegen, indem sie mächtige Zaubersprüche einsetzen und sich durch düstere, gefährliche Umgebungen kämpfen.

Der offizielle Ankündigungstrailer gibt einen ersten Einblick in die atemberaubende Grafik, die spannenden Kämpfe und die geheimnisvolle Welt, die Spieler erwarten.

Das Spiel verspricht eine tiefgehende Fortsetzung des Hades-Erlebnisses mit neuen Fähigkeiten, strategischen Kämpfen und epischen Bossbegegnungen.

Fans der Reihe können sich auf die bewährte Mischung aus Action, Roguelite-Mechaniken und packender Story freuen – jetzt noch zugänglicher durch die Vorteile des Xbox Play Anywhere-Programms und des Xbox Game Pass-Abos.

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46 Kommentare Added

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  5. Viking2587 73745 XP Tastenakrobat Level 2 | 27.03.2026 - 08:00 Uhr

    Freue ich mich drauf. Fand Teil 1 schon großartig, auch wenn ich nicht mehr den Skill für solche Games besitze 😄 hab ich das überhaupt jemals gehabt ? 😜

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  8. AnCaptain4u 257715 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 27.03.2026 - 12:07 Uhr

    Mein Bruder schwärmt von dem Spiel (hat es sich direkt mit der Switch 2 geholt) und nervt mich jetzt tätlich, dass ich es doch auch ausprobieren soll.
    Hab ja nicht mal Teil 1 ausprobiert, weil Rogulike 😵‍💫

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  10. Mech77 94695 XP Posting Machine Level 2 | 27.03.2026 - 12:40 Uhr

    Bäh, Roguelite… Aber wenigstens wieder gute Trailer-Musik xD

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