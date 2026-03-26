Hades II: Ab April direkt im Xbox Game Pass

Hades II erscheint am 14. April auf Xbox Series X|S und PC als Xbox Play Anywhere-Titel im Xbox Game Pass.

Die Unterwelt ruft: Hades II, die mit Spannung erwartete Fortsetzung des gefeierten Roguelite-Hits, erscheint am 14. April 2026 auf Xbox Series X|S und PC. Als Xbox Play Anywhere-Titel ist das Spiel zudem ab dem ersten Tag im Xbox Game Pass verfügbar.

In Hades II stellen sich Spieler erneut den dunklen Mächten der Unterwelt. Dieses Mal gilt es, den Titan der Zeit zu besiegen, indem sie mächtige Zaubersprüche einsetzen und sich durch düstere, gefährliche Umgebungen kämpfen.

Der offizielle Ankündigungstrailer gibt einen ersten Einblick in die atemberaubende Grafik, die spannenden Kämpfe und die geheimnisvolle Welt, die Spieler erwarten.

Das Spiel verspricht eine tiefgehende Fortsetzung des Hades-Erlebnisses mit neuen Fähigkeiten, strategischen Kämpfen und epischen Bossbegegnungen.

Fans der Reihe können sich auf die bewährte Mischung aus Action, Roguelite-Mechaniken und packender Story freuen – jetzt noch zugänglicher durch die Vorteile des Xbox Play Anywhere-Programms und des Xbox Game Pass-Abos.