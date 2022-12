Hades II: Direkter Nachfolger des Action-RPGs angekündigt

Supergiant Games entwickelt einen Nachfolger zu Hades. Der Entwickler kündigte das Spiel mit einem Trailer bei den Game Awards an. Es handelt sich um das fünfte Spiel von Supergiant und den ersten Nachfolger überhaupt.

Jenseits der Unterwelt nehmen Spieler in Hades II den Kampf gegen finstere Titanen mithilfe dunkler Magie auf, während sie sich im völlig neuen, actiongeladenen und unendlich wiederholbaren Erlebnis der griechischen Mythologie stellen. Diese birgt tiefe Verbindungen zu den Anfängen der Hexerei.

Hades II befindet sich in voller Produktion. Die verfügbaren Plattformen nannte der Entwickler zunächst nicht. Der erste Teil wurde im August 2021 für Xbox-Konsolen veröffentlicht. Auch wird es wieder einen Early Access geben.

Über Hades II

Hades II ist eine direkte Fortsetzung, die einige Zeit nach den Ereignissen des Originalspiels spielt. Es ist kein Vorwissen über das ursprüngliche Hades-Spiel erforderlich, obwohl es viele Verbindungen gibt!

Als Melinoë, die unsterbliche Prinzessin der Unterwelt, erkundet ihr eine größere, tiefere mythische Welt und besiegt die Mächte der Titanen mit der ganzen Macht des Olymps im Rücken. Dabei erlebt ihr eine mitreißende Geschichte, die sich mit jedem Rückschlag und jedem Erfolg weiterentwickelt. Neue Schauplätze, Herausforderungen, Aufrüstungssysteme und Überraschungen erwarten euch, wenn ihr immer wieder in die sich ständig verändernde Unterwelt eintaucht.

Wie ihr Bruder Zagreus aus dem Originalspiel ist Melinoë keine von uns erfundene Figur, sondern basiert auf einer antiken Unterweltgottheit, die mit Hades verwandt sein soll. Das Wenige, was es in der antiken Mythologie über sie gibt, war mehr als genug, um ihre Geschichte und die Verbindung zu ihrer Familie zu erforschen und so unsere Vision der Unterwelt zu erweitern!