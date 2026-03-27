Hades II: Release im Game Pass sorgt für riesige Überraschung

Hades II erscheint am 14. April und führt die gefeierte Roguelike-Reihe mit neuer Heldin und erweiterten Systemen fort.

Ein erneuter Abstieg in die Unterwelt steht bevor – und diesmal wartet ein völlig neuer Blick auf das, was Spieler am Vorgänger so fasziniert hat. Mit Hades II kehrt eines der prägendsten Action-Roguelikes der letzten Jahre zurück und bringt frische Ideen mit, ohne seine Wurzeln aus den Augen zu verlieren.

Wie im Rahmen des Xbox Partner Preview bestätigt wurde, erscheint das Spiel am 14. April für Xbox Series X|S, Xbox auf PC sowie über Xbox Cloud. Zum Start ist der Titel direkt im Xbox Game Pass verfügbar und unterstützt zusätzlich Xbox Play Anywhere, wodurch Fortschritte plattformübergreifend übernommen werden können.

Die Xbox-Version enthält zudem sämtliche bisherigen Updates und Zusatzinhalte, was sie zur bislang vollständigsten Fassung macht.

Im Zentrum steht diesmal Melinoë, die lange verschollene Schwester von Zagreus. Ihr Kampfstil unterscheidet sich spürbar vom Vorgänger, obwohl grundlegende Mechaniken vertraut wirken. Statt kurzer Ausweichbewegungen setzt sie auf längere Dashes und kann zusätzlich sprinten. Auch ihre Fähigkeiten verändern das Spielgefühl deutlich. Angriffe wirken stärker flächenbasiert und erlauben es, Gegner gezielt zu kontrollieren und in Position zu bringen.

Ein entscheidender Faktor ist das neue Magick-System. Dieses bestimmt den Einsatz sogenannter Omega-Fähigkeiten – verstärkte Versionen ihrer Attacken, die taktisch eingesetzt werden müssen. Dadurch verschiebt sich der Fokus leicht weg von reiner Reaktionsgeschwindigkeit hin zu durchdachter Positionierung und strategischem Timing.

Auch das Arsenal wurde komplett überarbeitet. Melinoë greift auf die sogenannten Nocturnal Arms zurück, eine Sammlung unterschiedlichster Waffen, die von schnellen Klingen bis hin zu schweren Äxten reicht. Verschiedene Aspekte verändern deren Funktionsweise grundlegend und eröffnen zahlreiche Spielstile innerhalb eines einzelnen Durchlaufs.

Erstmals bietet die Struktur des Spiels mehrere Wege zum Ziel. Während der Vorgänger klar auf die Flucht aus der Unterwelt ausgerichtet war, verfolgt Melinoë gleich zwei Ziele. Einerseits führt der Weg tiefer in die Unterwelt, um Chronos zu stellen. Andererseits öffnet sich ein alternativer Pfad hinauf zum Olymp. Beide Routen unterscheiden sich vollständig in Aufbau, Gegnern und Begegnungen, was jede Entscheidung vor einem neuen Durchlauf zu einer strategischen Abwägung macht.

Zwischen den Runs dient ein neuer zentraler Ort als Dreh- und Angelpunkt. An den Crossroads treffen sich Verbündete, werden Ausrüstung angepasst und Beziehungen vertieft. Gleichzeitig bietet dieser Bereich zahlreiche Möglichkeiten zur Individualisierung und Weiterentwicklung.

Eine weitere Neuerung bringt eine deutlich andere Art von Unterstützung ins Spiel. Statt beschworener Begleiter stehen nun tierische Vertraute zur Seite. Diese Animal Familiars begleiten euch dauerhaft, greifen aktiv ins Geschehen ein und liefern zusätzliche Vorteile während der Kämpfe.

All diese Systeme greifen ineinander und erweitern das bekannte Fundament konsequent. Trotz der zahlreichen Neuerungen bleibt der Kern erhalten, der bereits den ersten Teil zu einem modernen Klassiker gemacht hat.

Mit dem nahenden Release ist der nächste große Schritt für die Reihe greifbar – und die Rückkehr in die Unterwelt steht unmittelbar bevor.