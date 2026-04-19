Hades II: Xbox-Einstieg mit Melinoë und neuem Hub-System enthüllt

Hades II ist auf Xbox angekommen und zeigt in einem neuen Gameplay-Video die ersten 18 Minuten des Spiels mit der neuen Protagonistin Melinoë.

Der Einstieg führt direkt in die düstere Welt der Unterwelt und zeigt, wie schnell Spieler in die actionreichen Kämpfe geworfen werden. Dabei übernimmt Melinoë, die Prinzessin der Unterwelt und Schwester von Zagreus, die zentrale Rolle und setzt den Fokus klar auf einen neuen erzählerischen und spielerischen Ansatz.

Im Verlauf der gezeigten Sequenzen wird erstmals das neue Hauptquartier vorgestellt, das als zentrale Basis zwischen den Runs dient. Dieser Bereich bündelt wichtige Funktionen für den Spielfortschritt und bietet unter anderem Zugang zu einem geheimnisvollen Kessel für Beschwörungen sowie zur Auswahl verschiedener Waffen, die den Spielstil maßgeblich beeinflussen.

Das Gameplay zeigt zudem, wie sich Steuerung und Spielgefühl im Vergleich zum Vorgänger weiterentwickelt haben. Die schnelle Action bleibt erhalten, wird jedoch um neue Systeme und eine erweiterte Struktur rund um die Basis ergänzt.

Der Einblick richtet sich sowohl an Spieler des ersten Teils als auch an Neueinsteiger und bietet einen kompakten Überblick über den frühen Spielverlauf und die zentralen Mechaniken von Hades II.

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