Hades: IGDA verleiht 9 Auszeichnungen

Supergiant Games gewinnt mit dem Spiel Hades insgesamt 9 Kategorien der Preisverleihung der International Game Developers Association’s (IGDA) am vergangenen Freitag. Die Preisverleihung wurde im Rahmen der diesjährigen Gamescom erstellt. Dabei hat sich die IGDA und die Gamescom Devcom Developer Conference zusammengeschlossen, um den Entfall der Game Award Shows zu kompensieren.

Unter anderem wurde das Spiel laut IGDA in den Kategorien 2D Animation und 2D Charakter-Design ausgezeichnet. Bereits zuvor hat das Spiel mehrere Auszeichnungen gewonnen, unter anderem „Spiel des Jahres“ bei der Games Developer Conference (GDC) 2021 sowie in 5 Kategorien der British Academy Games Awards (BAFTA) 2021. Weitere Gewinner der Preisverleihung der IGDA waren zudem The Last of Us Part II und Half-Life:Alyx.

Hades hat mit einer Metacritic-Wertung von aktuell 93 die beste Spielbewertung für die Next-Gen Konsolen Xbox Series X sowie Playstation 5.