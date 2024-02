Hairdresser Simulator: Haariger Trailer offenbart Veröffentlichung für Xbox

Wolltet ihr euch schon immer mal an den unterschiedlichsten Frisuren versuchen, ohne Angst haben zu müssen, aus lauter Scham nicht mehr auf die Straße zu können?

Mit dem Hairdresser Simulator könnt ihr nun ganz stressfrei und ohne reale Konsequenzen zur Schere greifen und Köpfe stylen, was das Zeug hält. Waschen, schneiden, föhnen – alles dabei.

Wie der neue Trailer zum Hairdresser Simulator offenbart, ist es in Kürze auch schon so weit: Der Startschuss fällt für den PC am 6. März. Konsolenspieler müssen sich leider noch etwas länger gedulden – erst im 4. Quartal 2024 folgt der Release für Xbox und Co.