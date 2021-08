Half-Life 2: Hinweise auf Remastered Collection aufgetaucht

In der Steam-Datenbank ist seit Kurzem ein Eintrag zu einem Half Life: 2-Remaster mit dem Namen Half Life 2: Remastered Collection zu finden.

In der Steam-Datenbank ist vor Kurzem ein Eintrag mit dem Namen Half Life 2: Remastered Collection aufgetaucht. Berichten zufolge soll es sich bei dem Titel um eine aufpolierte Version des Klassikers mitsamt aller Episoden handeln.

Valve soll allerdings nicht an dem Projekt beteiligt sein. Vielmehr handelt es sich um eine Art Fan-Produktion mit Filip Victor als Initiator. Victor hat sich in der Szene bereits durch die 2015 veröffentlichte Half Life 2: Update-Mod einen Namen gemacht und geht selbst davon aus, dass sein neues Projekt alle seine bisherigen Arbeiten in den Schatten stellen wird. Ein geplanter Veröffentlichungstermin ist zurzeit noch nicht bekannt.

Auch wenn der Eintrag auf Steam erstmal ein gutes Zeichen ist, besteht immer noch die Möglichkeit, dass Valve letztendlich einer Veröffentlichung nicht zustimmen könnte. In der Vergangenheit gab es allerdings bereits ähnliche Projekte wie beispielsweise Hunt Down the Freeman oder Black Mesa, welche von Valve abgesegnet wurden.