Half-Life 2: Spiel läuft jetzt mit über 100 FPS direkt im Browser

Half-Life 2 lässt sich ab sofort dank eines inoffiziellen Browser-Ports vollständig ohne Installation spielen. Das Projekt umfasst nicht nur das Hauptspiel, sondern auch die beiden Episoden Episode One und Episode Two.

Entwickelt wurde der Port von Slqnt und 98006. Anstelle von Cloud-Streaming wird das Spiel nativ auf dem jeweiligen Gerät ausgeführt. Möglich wird dies durch WebGL 2, das die Grafikausgabe direkt über die GPU abwickelt, sowie WebAssembly, das Teile der Source-Engine für den Browser nutzbar macht.

Der Browser-Port bietet zahlreiche Funktionen der PC-Version. Dazu gehören Speicherstände, die direkt im Browser abgelegt werden, sowie die vollständige Source-Entwicklerkonsole, über die sich klassische Konsolenbefehle und Cheats nutzen lassen. Auch die integrierten Spiel-Erfolge sind weiterhin vorhanden, lediglich die Steam-Erfolge werden nicht unterstützt.

Beim ersten Start müssen die Spieldaten zunächst zwischengespeichert werden. Anschließend lassen sich Speicherstände dauerhaft im Browser sichern, sodass das Abenteuer jederzeit fortgesetzt werden kann.

Erste Tests zeigen zudem eine überraschend hohe Performance. Auf einem PC mit aktueller Hardware lief Half-Life 2 laut den Entwicklern bei maximalen Grafikeinstellungen mit mehr als 100 Bildern pro Sekunde. Auch auf Smartphones und sogar einer modifizierten Nintendo Switch unter Android konnte das Spiel erfolgreich gestartet werden.

Der Browser-Port demonstriert eindrucksvoll, wie leistungsfähig moderne Web-Technologien inzwischen geworden sind und ermöglicht es, einen der bekanntesten Ego-Shooter der Spielegeschichte direkt im Browser zu erleben.

A fully playable browser version of Half-Life 2 has just been released to the public. You don’t need to download anything, just open the site and play! The webport was created by Slqnt and 98006 in just three months! pic.twitter.com/x88rMgWhxd — ‎Gabe Follower (@gabefollower) June 25, 2026