Half-Life 3: Angeblich als Launch-Titel für Valves Steam Machine geplant

Half-Life 3 endlich bestätigt? Nein, nur Gerüchte, aber es soll exklusiv für die neue Steam-Hardware im Frühling 2026 erscheinen, heißt es.

Laut Aussagen von Mike Straw könnte Half-Life 3 als Launch-Titel für die kommende Steam Machine von Valve erscheinen, deren Veröffentlichung für das Frühjahr 2026 geplant ist.

Straw erklärt, dass der Grund, warum Half-Life 3 bisher nicht offiziell angekündigt wurde, wirtschaftliche Überlegungen sind, insbesondere die Schwankungen der RAM-Preise und deren Einfluss auf die Hardwarekosten.

Das bedeutet, dass Valve das Spiel möglicherweise bewusst zurückhält, bis die Hardware-Preise stabil sind, um ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis für die Steam Machine zu gewährleisten. Half-Life 3 würde damit nicht nur den Start der neuen Konsole begleiten, sondern auch als eines der wichtigsten Spiele für die Plattform dienen, um Spieler für das neue Hardware-Ökosystem zu begeistern.

Fans der Serie dürfen sich auf eine mögliche Veröffentlichung im Frühjahr 2026 einstellen, wobei Details zu Gameplay, Story oder genauen Plattformfeatures bislang nicht bekannt sind.