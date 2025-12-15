Half-Life 3: Angeblich als Launch-Titel für Valves Steam Machine geplant

Image: Valve

Half-Life 3 endlich bestätigt? Nein, nur Gerüchte, aber es soll exklusiv für die neue Steam-Hardware im Frühling 2026 erscheinen, heißt es.

Laut Aussagen von Mike Straw könnte Half-Life 3 als Launch-Titel für die kommende Steam Machine von Valve erscheinen, deren Veröffentlichung für das Frühjahr 2026 geplant ist.

Straw erklärt, dass der Grund, warum Half-Life 3 bisher nicht offiziell angekündigt wurde, wirtschaftliche Überlegungen sind, insbesondere die Schwankungen der RAM-Preise und deren Einfluss auf die Hardwarekosten.

Das bedeutet, dass Valve das Spiel möglicherweise bewusst zurückhält, bis die Hardware-Preise stabil sind, um ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis für die Steam Machine zu gewährleisten. Half-Life 3 würde damit nicht nur den Start der neuen Konsole begleiten, sondern auch als eines der wichtigsten Spiele für die Plattform dienen, um Spieler für das neue Hardware-Ökosystem zu begeistern.

Fans der Serie dürfen sich auf eine mögliche Veröffentlichung im Frühjahr 2026 einstellen, wobei Details zu Gameplay, Story oder genauen Plattformfeatures bislang nicht bekannt sind.

  1. GERxJOHNNY 54630 XP Nachwuchsadmin 6+ | 15.12.2025 - 09:49 Uhr

    Zum Glück ist der Hype der Reihe komplett an mir vorbei gegangen. Hatte damals nur mal den ersten Teil auf der PS2 gezockt

  2. DungeonKeeper78 26500 XP Nasenbohrer Level 3 | 15.12.2025 - 10:03 Uhr

    Half-Life ist mir noch nie so wichtig gewesen. Aber die Tage werde ich mal mit Alyx anfangen. Mal schauen wie das ist.

  4. DanSanAliaMi 71085 XP Tastenakrobat Level 1 | 15.12.2025 - 10:20 Uhr

    Dann wird es aber nicht wirklich grafisch überzeugend sein. Weil die leistung der Steam Box ist ja auf Xbox Series s oder Switch 2 Niveau.
    Und das sie so Zauberer sind glaub ich jetzt auch nicht geschwiegen denn das die os soviel mehr bringt

Hinterlasse eine Antwort