Half-Life 3: Enthüllung noch vor den Game Awards – Gerücht

Für die Community rund um Half-Life waren die letzten Wochen voller Spekulationen. Zunächst tauchten Gerüchte über ein Projekt namens HLX auf, das als Half-Life 3 gehandelt wird und angeblich noch 2025 angekündigt werden könnte. Manche Fans hofften sogar auf eine Enthüllung zum Jubiläum des ersten Spiels am 19. November. Doch nichts passierte.
Insider-Gaming-Redakteur Mike Straw ist dennoch überzeugt, dass eine Enthüllung noch vor den Game Awards erfolgen könnte, die am 11. Dezember stattfinden.
In seinem Podcast erklärte Straw, er kenne ein konkretes Datum, wolle es aber nicht nennen, da es sich um eine mögliche Falle von Valve handeln könnte, um Leaks aufzudecken. Auch andere Insider berichten von mehreren kursierenden Terminen.
Trotz der Unsicherheit hält Straw daran fest, dass die Enthüllung noch in diesem Jahr kommt – vielleicht kurz vor oder nach den Game Awards.
Bin gespannt ob es stimmt..
Bin da immer noch skeptisch
Ich denke valve hat sowas wie die shame awards oder biggest sheck awards Wie man sie auch nennt, nicht nötig. Ähnlich wie rockstar Games wird eine Ankündigung genug Wellen schlagen. Bin gespannt.
Mal abgesehen dass Rockstar bezahlt werden muss, damit die auf den GameAwards was zeigen, wo andere eher zahlen müssen xD
Das wäre mal eine Weihnachtsüberraschung.
Das wäre ein Brecher auf GTA Niveau. Bin gespannt 🙂
Exclusiv für steam machine und schon verkauft sich das Ding wie geschnittenes brot.
Das wär was. Ich bin mir aber fast sicher dass HL3 nicht mehr rauskommt. Weil Valve viel zu klein ist um überhaupt noch ein Spiel zu entwickeln, sie schon zig mal sagten sie machen keine Spiele mehr insbesondere kein HL (Alyx kam jedoch zwischendrin raus) weil es keine Job Angebote diesbzgl. gab und weil seit 20 Jahre, jedes Mal um die gleiche Zeit, die gleichen HL3 Gerüchte erscheinen. Von Valve ist dann die große Ankündigung ein Weihnachtsgruß, eine Doku über HL oder stattdessen spielbezogen CounterStrike 2, Dota Update, Source Engine, irgendeine Tech Demo, HL2 Anniversary Upate, Steam OS Update. All das waren von Insidern geleakte HL3 Ankündigungen und diese waren sich damals wie heute 1000% sicher. weil HLX im Source Code von XY steht, übrigens schon seit 2013, selbes Jahr hat Valve HL3 als Markenname registriert.
Lang hin ists ja nichtmehr aber das wären riesige Neuigkeiten!