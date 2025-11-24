Half-Life 3: Enthüllung noch vor den Game Awards – Gerücht

Für die Community rund um Half-Life waren die letzten Wochen voller Spekulationen. Zunächst tauchten Gerüchte über ein Projekt namens HLX auf, das als Half-Life 3 gehandelt wird und angeblich noch 2025 angekündigt werden könnte. Manche Fans hofften sogar auf eine Enthüllung zum Jubiläum des ersten Spiels am 19. November. Doch nichts passierte.

Insider-Gaming-Redakteur Mike Straw ist dennoch überzeugt, dass eine Enthüllung noch vor den Game Awards erfolgen könnte, die am 11. Dezember stattfinden.

In seinem Podcast erklärte Straw, er kenne ein konkretes Datum, wolle es aber nicht nennen, da es sich um eine mögliche Falle von Valve handeln könnte, um Leaks aufzudecken. Auch andere Insider berichten von mehreren kursierenden Terminen.

Trotz der Unsicherheit hält Straw daran fest, dass die Enthüllung noch in diesem Jahr kommt – vielleicht kurz vor oder nach den Game Awards.