Half-Life 3: Kurios: Fans wittern großes Update weil Pizzabude neben Valve plötzlich überfüllt war

Image: Valve

Deadlock Fans wittern großes Update – nur weil die Domino’s‑Filiale neben Valve plötzlich überfüllt war.

In der Community machte sich zuletzt eine ungewöhnliche Beobachtung breit. Spieler bemerkten, dass die nahegelegene Domino’s Filiale in der Umgebung des Valve-Hauptquartiers deutlich stärker frequentiert war als sonst.

Diese kleine Alltagsbeobachtung reichte aus, um eine Welle an Spekulationen auszulösen, denn viele Fans interpretierten den plötzlichen Andrang als Hinweis auf intensive Arbeitsphasen im Studio.

Mehr Pizza = Half-Life 3?

Die Theorie dahinter ist simpel. Wenn Entwicklerteams länger im Büro bleiben, steigt oft die Nachfrage nach schnellen Mahlzeiten in unmittelbarer Nähe. Genau dieser Gedanke führte dazu, dass Spieler ein mögliches größeres Deadlock Update ins Gespräch brachten.

In Foren und sozialen Netzwerken wurde die Vermutung schnell aufgegriffen und weitergetragen, da Valve traditionell wenig über laufende Arbeiten kommuniziert und jede noch so kleine Beobachtung zum Ausgangspunkt neuer Gerüchte werden kann.

Ob der erhöhte Betrieb bei Domino’s tatsächlich mit Half-Life 3 zusammenhängt, bleibt unklar. Hauptsache es hat geschmeckt!

Die Beobachtung zeigt jedoch, wie aufmerksam die Community jede Veränderung rund um das Studio verfolgt. Bis Valve selbst konkrete Informationen liefert, bleibt die Situation ein kurioses Beispiel dafür, wie schnell alltägliche Details zu Spekulationsketten führen können.

  3. Economic 92825 XP Posting Machine Level 2 | 26.01.2026 - 11:42 Uhr

    Würde ich neben dem Valve Sudio wohnen würde ich da auch mal par Calzones spendieren damit die langsam aus den Puschen kommen mit der neuen Orange Box

    0
  4. de Maja 322615 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 26.01.2026 - 11:45 Uhr

    Wird man das nicht langsam müde, seit Jahren und bei jeder Award Show wird prophezeit das das Halflife 3 angekündigt wird.

    0
  5. Gunslinger 40090 XP Hooligan Krauler | 26.01.2026 - 11:49 Uhr

    Gab es da nicht auch mal einen Zusammenhang zwischen Angriffen der USA und Pizzabestellungen zum Pentagon 😂

    0
  6. Sonnendeck 107690 XP Master User | 26.01.2026 - 12:03 Uhr

    was ist denn eigentlich aus der ganzen Hardware geworden die Anfang 2026 einen Termin und Preis bekommen sollte ? HL3 ist bestimmt schon längst released worden und keiner hat es mit bekommen !

    0

