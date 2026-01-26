Half-Life 3: Kurios: Fans wittern großes Update weil Pizzabude neben Valve plötzlich überfüllt war

Deadlock Fans wittern großes Update – nur weil die Domino’s‑Filiale neben Valve plötzlich überfüllt war.

In der Community machte sich zuletzt eine ungewöhnliche Beobachtung breit. Spieler bemerkten, dass die nahegelegene Domino’s Filiale in der Umgebung des Valve-Hauptquartiers deutlich stärker frequentiert war als sonst.

Diese kleine Alltagsbeobachtung reichte aus, um eine Welle an Spekulationen auszulösen, denn viele Fans interpretierten den plötzlichen Andrang als Hinweis auf intensive Arbeitsphasen im Studio.

Mehr Pizza = Half-Life 3?

Die Theorie dahinter ist simpel. Wenn Entwicklerteams länger im Büro bleiben, steigt oft die Nachfrage nach schnellen Mahlzeiten in unmittelbarer Nähe. Genau dieser Gedanke führte dazu, dass Spieler ein mögliches größeres Deadlock Update ins Gespräch brachten.

In Foren und sozialen Netzwerken wurde die Vermutung schnell aufgegriffen und weitergetragen, da Valve traditionell wenig über laufende Arbeiten kommuniziert und jede noch so kleine Beobachtung zum Ausgangspunkt neuer Gerüchte werden kann.

Ob der erhöhte Betrieb bei Domino’s tatsächlich mit Half-Life 3 zusammenhängt, bleibt unklar. Hauptsache es hat geschmeckt!

Die Beobachtung zeigt jedoch, wie aufmerksam die Community jede Veränderung rund um das Studio verfolgt. Bis Valve selbst konkrete Informationen liefert, bleibt die Situation ein kurioses Beispiel dafür, wie schnell alltägliche Details zu Spekulationsketten führen können.