Half-Life 3: Trailer angeblich schon in Arbeit

Ein Videospiel, das viele Gamer auf ihrer ewigen Wunschliste haben, dürfte Half-Life 3 sein.

Die Existenz des Spiels wurde von Valve nie bestätigt. Angeblich sei es aber von Anfang bis Ende spielbar und stehe kurz vor der Fertigstellung, wie Valve-Insider Tyler McVicker im Mai und August behauptete.

Jetzt behauptet McVicker, ein Trailer zu Half-Life 3 befindet sich in Arbeit. Dabei plane Valve anders als große Triple‑A‑Studios: Ankündigung und Veröffentlichung sollen zeitlich sehr nah beieinanderliegen, statt monatelanger Vorankündigungen wie sonst üblich.

Der Insider erklärt, dass frühe Trailer Entwickler zwingen, Inhalte zu „faken“ und stark geskriptete Szenen vorab fertigzustellen, wodurch das fertige Spiel leiden kann; Valve vermeidet das offenbar und setzt auf knappe, überraschende Releases wie bei Half‑Life Alyx.

Was glaub ihr: Existiert Half-Life 3 tatsächlich und wird es vielleicht schon bald eine Ankündigung geben?