Half-Life 3: Trailer angeblich schon in Arbeit

Ein Videospiel, das viele Gamer auf ihrer ewigen Wunschliste haben, dürfte Half-Life 3 sein.
Die Existenz des Spiels wurde von Valve nie bestätigt. Angeblich sei es aber von Anfang bis Ende spielbar und stehe kurz vor der Fertigstellung, wie Valve-Insider Tyler McVicker im Mai und August behauptete.
Jetzt behauptet McVicker, ein Trailer zu Half-Life 3 befindet sich in Arbeit. Dabei plane Valve anders als große Triple‑A‑Studios: Ankündigung und Veröffentlichung sollen zeitlich sehr nah beieinanderliegen, statt monatelanger Vorankündigungen wie sonst üblich.
Der Insider erklärt, dass frühe Trailer Entwickler zwingen, Inhalte zu „faken“ und stark geskriptete Szenen vorab fertigzustellen, wodurch das fertige Spiel leiden kann; Valve vermeidet das offenbar und setzt auf knappe, überraschende Releases wie bei Half‑Life Alyx.
Was glaub ihr: Existiert Half-Life 3 tatsächlich und wird es vielleicht schon bald eine Ankündigung geben?
Wahnsinn das dieser Mythos immer und immer wieder neues Leben eingehaucht bekommt 🤣🤣🤣
HL3 & L4D3 sind so zweit Titel wo ich alles erst glaube wenn sie zuhause auf meinem Bildschirm laufen.(und ich hätte durchaus Lust auf diese Games !)
Nach all den Jahren werden die meisten enttäuscht sein.
Das ich das noch erleben darf 😅
Half Life 3 vor GTA6?
Es kommt gleich 😉 Nen HL3 MP Ableger wäre geil bin mit CS nicht zufrieden.
Am Ende wird es nur ein „dynamischer“ Hintergrund für Steam ^^
Seit Half-Life: Alyx halte ich das für möglich. Das grafische Niveau wird sich vermutlich auch in dieser Richtung einpendeln, was nicht schlecht wäre. Aber ob es die Erwartungshaltung befriedigen könnte….uuuh schwere Sache.
Das glaube ich erst, wenn ich es mit eigenen Augen sehe.
Half Life 2 war eine Grafikdemo für ihre Engine.
Gibt’s keine neue Engine, gibt’s auch kein Half Life 3. So einfach ist das.
Ich will lieber L4D3, auch wenn HL3 krass wäre.