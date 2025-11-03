Half-Life 3: Trailer angeblich schon in Arbeit

31 Autor: , in News / Half-Life 3
Übersicht
Image: Valve

Valve arbeitet angeblich an einem Trailer zum unangekündigten Shooter Half-Life 3.

Ein Videospiel, das viele Gamer auf ihrer ewigen Wunschliste haben, dürfte Half-Life 3 sein.

Die Existenz des Spiels wurde von Valve nie bestätigt. Angeblich sei es aber von Anfang bis Ende spielbar und stehe kurz vor der Fertigstellung, wie Valve-Insider Tyler McVicker im Mai und August behauptete.

Jetzt behauptet McVicker, ein Trailer zu Half-Life 3 befindet sich in Arbeit. Dabei plane Valve anders als große Triple‑A‑Studios: Ankündigung und Veröffentlichung sollen zeitlich sehr nah beieinanderliegen, statt monatelanger Vorankündigungen wie sonst üblich.

Der Insider erklärt, dass frühe Trailer Entwickler zwingen, Inhalte zu „faken“ und stark geskriptete Szenen vorab fertigzustellen, wodurch das fertige Spiel leiden kann; Valve vermeidet das offenbar und setzt auf knappe, überraschende Releases wie bei Half‑Life Alyx.

Was glaub ihr: Existiert Half-Life 3 tatsächlich und wird es vielleicht schon bald eine Ankündigung geben?

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Half-Life 3

31 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. ShadowTerror90 56750 XP Nachwuchsadmin 7+ | 03.11.2025 - 14:02 Uhr

    Wahnsinn das dieser Mythos immer und immer wieder neues Leben eingehaucht bekommt 🤣🤣🤣

    HL3 & L4D3 sind so zweit Titel wo ich alles erst glaube wenn sie zuhause auf meinem Bildschirm laufen.(und ich hätte durchaus Lust auf diese Games !)

    1
  5. Economic 85685 XP Untouchable Star 3 | 03.11.2025 - 15:06 Uhr

    Es kommt gleich 😉 Nen HL3 MP Ableger wäre geil bin mit CS nicht zufrieden.

    0
  7. ObitheWan 40440 XP Hooligan Krauler | 03.11.2025 - 15:19 Uhr

    Seit Half-Life: Alyx halte ich das für möglich. Das grafische Niveau wird sich vermutlich auch in dieser Richtung einpendeln, was nicht schlecht wäre. Aber ob es die Erwartungshaltung befriedigen könnte….uuuh schwere Sache.

    0
  9. Ash2X 301300 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 03.11.2025 - 15:52 Uhr

    Half Life 2 war eine Grafikdemo für ihre Engine.
    Gibt’s keine neue Engine, gibt’s auch kein Half Life 3. So einfach ist das.

    0

Hinterlasse eine Antwort