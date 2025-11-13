Half-Life 3: Valve listet mysteriöses Spiel auf Steam

Half-Life 3
Image: Valve

Ein bislang unangekündigter Valve-Titel sorgt für Spekulationen – kommt endlich Half-Life 3?

Könnte es wirklich passieren? Ein Traum, den viele Veteranen der Gaming-Welt seit Jahren hegen, scheint plötzlich greifbar: Half-Life 3. Während jüngere Spieler dem Mythos womöglich nur ein müdes Lächeln abgewinnen, würde ein dritter Teil der legendären Reihe für die ältere Gaming-Generation einem Ritterschlag gleichkommen.

Die Hinweise verdichten sich: Valve hat auf Steam ein neues, bislang unangekündigtes Spiel gelistet. Zwar erscheint auf der Valve-Produktseite unter „Bevorstehende Veröffentlichungen“ nur der Titel Deadlock, doch der aufmerksame Nutzer Okami13_ entdeckte, dass unter dem Eintragstyp gleich zwei Spiele aufgeführt sind – eines davon offenbar versteckt.

Diese Entdeckung entfacht neue Spekulationen in der Gerüchteküche. Besonders brisant: Valve hat erst gestern neue Hardware vorgestellt. In Kombination mit dem geheimnisvollen Spieleintrag scheint plötzlich alles möglich.

Die Frage, die nun in der Luft liegt: Ist das der erste echte Vorbote von Half-Life 3?

  1. Katanameister 242580 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 13.11.2025 - 15:56 Uhr

    Wird wohl so sein, die Frage ist noch, ob es exklusiv erstmal auf Steam kommt oder auch andere Plattformen direkt bedient werden.

  3. Vayne1986 18495 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 13.11.2025 - 16:20 Uhr

    Immer her mit Half-Life 3. 💚 Habe früher schon Teil 1 & 2 gespielt. 🙂

  4. Robilein 1177310 XP Xboxdynasty Legend Gold | 13.11.2025 - 16:28 Uhr

    Nur her damit. Ich packe gern meine Orange Box aus um den großartigen zweiten Teil nochmal zu spielen🙂

