Half-Life 3: Valve listet mysteriöses Spiel auf Steam

Könnte es wirklich passieren? Ein Traum, den viele Veteranen der Gaming-Welt seit Jahren hegen, scheint plötzlich greifbar: Half-Life 3. Während jüngere Spieler dem Mythos womöglich nur ein müdes Lächeln abgewinnen, würde ein dritter Teil der legendären Reihe für die ältere Gaming-Generation einem Ritterschlag gleichkommen.

Die Hinweise verdichten sich: Valve hat auf Steam ein neues, bislang unangekündigtes Spiel gelistet. Zwar erscheint auf der Valve-Produktseite unter „Bevorstehende Veröffentlichungen“ nur der Titel Deadlock, doch der aufmerksame Nutzer Okami13_ entdeckte, dass unter dem Eintragstyp gleich zwei Spiele aufgeführt sind – eines davon offenbar versteckt.

Diese Entdeckung entfacht neue Spekulationen in der Gerüchteküche. Besonders brisant: Valve hat erst gestern neue Hardware vorgestellt. In Kombination mit dem geheimnisvollen Spieleintrag scheint plötzlich alles möglich.

Die Frage, die nun in der Luft liegt: Ist das der erste echte Vorbote von Half-Life 3?