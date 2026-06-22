Half-Life 3: Valve versteckt spöttische Nachricht im Code eines Updates

Valve hat in einem aktuellen Update eine humorvolle Botschaft versteckt und nimmt damit Dataminer sowie Half-Life-Fans aufs Korn.

Mit einem aktuellen Update hat Valve einen humorvollen Seitenhieb gegen Dataminer und Half-Life-Fans platziert, die seit Monaten jede Änderung in den Dateien des Unternehmens nach möglichen Hinweisen auf Half-Life 3 durchsuchen.

Auslöser ist ein neuer Code-Eintrag in einem Dota-2-Update. Dort entdeckten Dataminer eine Variable mit dem Namen „m_bHackWhyAreYouGuysReadingOurVariableNames“, was sinngemäß so viel bedeutet wie: „Warum lest ihr eigentlich unsere Variablennamen?“

Die Botschaft wird von vielen Spielern als direkter Kommentar auf die intensive Analyse von Valve-Dateien verstanden. In den vergangenen Monaten hatten Fans wiederholt Hinweise auf ein bislang unangekündigtes Projekt mit dem Codenamen HLX entdeckt. Diese Funde lösten zahlreiche Spekulationen aus, da viele Beobachter einen Zusammenhang mit dem seit Jahren erwarteten Half-Life 3 vermuten.

Offiziell hat Valve bislang weder ein neues Half-Life-Spiel noch die Bedeutung des Projektnamens HLX bestätigt. Dennoch wird nahezu jedes Update des Unternehmens inzwischen von Dataminern untersucht, in der Hoffnung, neue Hinweise auf das legendäre Franchise zu finden.

Der aktuelle Fund zeigt zumindest eines: Valve weiß genau, wie aufmerksam die Community jede Codezeile verfolgt. Statt die Spekulationen direkt zu kommentieren, reagiert das Unternehmen offenbar lieber mit einem Augenzwinkern.

Ob sich hinter HLX tatsächlich ein neues Half-Life-Projekt verbirgt, bleibt weiterhin offen. Die Suche nach Hinweisen dürfte nach dieser kleinen Stichelei von Valve allerdings kaum nachlassen.