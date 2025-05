Half-Life 3: Von Anfang bis Ende spielbar – Gerücht

Neue Informationen zu dem intern „HLX“ bezeichneten Half-Life 3 kommen von Valve-Insider Tyler McVicker.

Das Spiel befindet sich in einer intensiven Testphase, daher gebe es mehr Personen, die darüber reden.

McVicker erzählt: „HLX wird so ausgiebig und intensiv getestet, dass es Personen gibt, die einfach nur reden. Ich persönlich vermeide nach Möglichkeit alle Fragen oder Informationen, die mit der Geschichte zu tun haben, also habe ich sie bisher alle vermieden. Aber ich habe sie von vertrauenswürdigen Personen erhalten, und ich weiß, dass einige meiner Zeitgenossen sie erhalten haben, es gibt also Informationen über die Handlung.“