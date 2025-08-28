Halloween: The Game: Der ultimative Horror-Sandbox-Traum wird Wirklichkeit

IllFonic rekonstruiert Haddonfield detailgetreu und macht Halloween zu einem interaktiven Albtraum. Erfahrt jetzt mehr zum Sandbox-Horror!

Mit Halloween: The Game verfolgt IllFonic das Ziel, ein immersives Horror-Sandbox-Erlebnis zu schaffen, das die Atmosphäre und den Schrecken des Filmklassikers von John Carpenter in die Spielewelt überträgt.

Dabei wurde die ikonische Kleinstadt Haddonfield detailreich als lebendige, begehbare Umgebung im Stil von 1978 nachgebaut.

„Dieses Franchise bietet uns die perfekte Gelegenheit, die einzigartige und doch vertraute Atmosphäre von Haddonfield und seinem kultigen Killer zu erkunden. Alles, was wir gebaut und entworfen haben, kommt zusammen, um den perfekten Horror-Sandkasten-Spielplatz zu schaffen, mit dem man interagieren kann. Wir könnten nicht aufgeregter sein, ein solches Erlebnis zu entwickeln und die Spieler wirklich in die Welt von Halloween zu bringen. Es ist eine aufregende Herausforderung, eine Zeit, einen Ort und einen Lebensstil zu erschaffen, die die Bühne für die schrecklichen Erlebnisse des Originalfilms bilden.“ „Wir durften nicht nur einen der kultigsten Killer aller Zeiten erschaffen, sondern auch Haddonfield als zeitgetreue Stadt aus dem Jahr 1978 rekonstruieren, die mit einzigartigen Innen- und Außenbereichen für das Spiel ausgestattet ist. Während Michael in diesen scheinbar sicheren Straßen stalkt und tötet, müssen die Opfer die Welt nach hilfreichen Gegenständen durchsuchen, um sich gegen die Gestalt zu wehren, bevor es zu spät ist. Wir haben einen vorstädtischen Spielplatz voller endloser Möglichkeiten geschaffen, der den Spielern die Möglichkeit gibt, in ihren eigenen Horrorfilmen mitzuspielen, in denen ihre Entscheidungen über das Schicksal aller um sie herum entscheiden“, erklärt Jordan Mathewson, Design Director bei IllFonic.

In Zusammenarbeit mit den Produzenten Malek Akkad und Ryan Freimann wurde sichergestellt, dass das Spiel der Vorlage treu bleibt und gleichzeitig neue spielerische Freiheiten bietet.

Spieler können wahlweise in einem Einzelspieler-Modus selbst in die Rolle von Michael Myers schlüpfen oder in asynchronen Mehrspieler-Partien als „Heroes of Haddonfield“ gegen den berüchtigten Killer antreten.

„Vom ersten Tag an war es unsere Mission, die Ästhetik des Originalfilms zu ehren. Wir haben uns bemüht, das Aussehen, das Gefühl und den Ton des Horrorklassikers originalgetreu nachzubilden. Die 70er Jahre waren in Bezug auf Stil und Ausstattung eine ganz besondere Zeit, und wir haben darauf geachtet, dass wir in diese Designprinzipien eintauchen, um überzeugende Umgebungen zu schaffen, die an diese Ära erinnern. Wir möchten, dass sich die Spieler mit der Authentizität von Haddonfield verbunden fühlen“, erklärt Cole Gray, Art Director bei IllFonic. „Unsere Teams haben jedes Einzelbild des Films durchforstet, um sicherzustellen, dass die visuelle Wiedergabetreue und Präsentation zu unserer Horror-Sandbox passt. Die heutigen technologischen Fortschritte ermöglichten es uns, den Noir des Films noch wirkungsvoller zu gestalten.“

Das Designteam legt besonderen Wert auf Authentizität, indem es die Bildsprache, Stimmung und das Dekor der 70er Jahre sorgfältig rekonstruiert hat.

Mithilfe der Unreal Engine 5 werden stimmungsvolle Schauplätze, dynamische Kartenelemente, glaubwürdige NPCs sowie eindringliche Licht- und Toneffekte umgesetzt, die das unvorhersehbare Gefühl von Bedrohung verstärken.

Die Entwickler betonen, dass der Sandbox-Ansatz den Spielern unzählige Möglichkeiten eröffnet, ihre eigenen Horror-Szenarien zu erleben. Ob als Opfer, das nach Überlebenschancen sucht, oder als Michael Myers, der lautlos durch Haddonfield schleicht – jede Partie soll einzigartig sein.

Durch die Kombination von atmosphärischem Leveldesign, variantenreichen Mechaniken und hoher Wiederspielbarkeit möchte Halloween ein dauerhaft fesselndes Spielerlebnis bieten, das die Essenz des Originalfilms in interaktiver Form neu erlebbar macht.