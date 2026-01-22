Halloween: The Game: Die fünf spielbaren Helden stellen sich vor

Halloween‑Game enthüllt die „Heroes of Haddonfield“, die fünf neuen spielbaren Zivilisten des Horrorspiels.

Das kommende Halloween: The Game stellt erstmals eine Auswahl seiner spielbaren Zivilisten vor – die „Heroes of Haddonfield“.

Die Entwickler zeichnen ein Bild der ikonischen Kleinstadt: idyllisch, ruhig, voller liebenswerter Persönlichkeiten… und völlig ahnungslos gegenüber dem Bösen, das sich auf seine Rückkehr vorbereitet.

Genau diese Mischung aus Normalität und nahender Bedrohung soll das Spielgefühl prägen.

Thomas Armitage – der Football‑Held mit Herz

Der 21‑jährige College‑Athlet verbringt jedes Wochenende in seiner Heimatstadt, um seine Schwester zu sehen und im Familienbetrieb zu helfen. Ein echter Anführer, dessen Selbstbewusstsein manchmal als Arroganz missverstanden wird.

Jennifer Aarons – die Perfektionistin mit großen Plänen

Jenny arbeitet im Buchladen, spart für ihr Studium und träumt davon, Haddonfield hinter sich zu lassen. Ihr strenger, strukturierter Charakter bekommt jedoch Risse, seit sie die lokale Partyszene entdeckt.

Tanya Harrison – die soziale Seele der Stadt

Tanya kennt jeden, liebt jeden und weiß immer, was in Haddonfield abgeht. Statt im Immobilienbüro arbeitet sie lieber im Plattenladen – und ihr dunkler Humor macht sie zu einer der beliebtesten Figuren der Stadt.

Rachel Calahan – die morbide Außenseiterin

Rachel studiert nachts Bestattungswesen, liebt Punk, okkulte Bücher und Sarkasmus. Menschen sind nicht ihr Ding – außer ein paar Gleichgesinnten. Ihre Faszination für das Unheimliche dürfte an Halloween besonders nützlich werden.

Marcus Navarro – der schweigsame Biker

Nach Jahren bei seinem Vater ist Marcus zurück in Haddonfield. Der unabhängige Einzelgänger verbringt seine Zeit auf dem Motorrad oder im Rabbit in Red Lounge. Trotz seiner Abneigung gegen die „Fassade“ der Stadt schützt er die Menschen, die ihm wichtig sind.

Die Entwickler betonen, dass diese Zivilisten ein zentraler Bestandteil des immersiven Horror‑Sandkastens werden. Spieler sollen ihre Persönlichkeiten, Beziehungen und Rollen sowohl im Singleplayer als auch im Multiplayer erleben – und dabei die Schrecken von Haddonfield aus völlig neuen Perspektiven erfahren.