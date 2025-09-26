Halloween: The Game: Gameplay- und Release-Trailer enthüllt Horror-Sandbox

Im neuen Trailer zu Halloween erlebt ihr asymmetrischen Horror mit Release am 8. September 2026!

Mit dem offiziellen Gameplay- und Release-Date-Trailer zu Halloween: The Game geben die Entwickler einen ausführlichen Einblick in ihr kommendes Horror-Erlebnis.

Das Spiel kombiniert Singleplayer- und Multiplayer-Modi in einer atmosphärischen Sandbox, in der Spieler entweder in die Rolle des gefürchteten Boogeyman schlüpfen oder als Hero of Haddonfield ihre Nachbarschaft vor dem Schrecken retten.

Halloween setzt auf das beliebte Konzept des asymmetrischen Horrors und verbindet es mit offenen Spielmöglichkeiten, die sowohl Jägern als auch Überlebenden taktische Freiheit bieten. Ob brutale Verfolgung, kluge Fallen oder die Zusammenarbeit mit Mitspielern – jede Runde verläuft anders und sorgt für Spannung bis zum letzten Moment.

Das Spiel erscheint am 8. September 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 sowie PC über Steam und den Epic Games Store.