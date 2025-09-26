Halloween: The Game: Gameplay- und Release-Trailer enthüllt Horror-Sandbox

Mit dem offiziellen Gameplay- und Release-Date-Trailer zu Halloween: The Game geben die Entwickler einen ausführlichen Einblick in ihr kommendes Horror-Erlebnis.
Das Spiel kombiniert Singleplayer- und Multiplayer-Modi in einer atmosphärischen Sandbox, in der Spieler entweder in die Rolle des gefürchteten Boogeyman schlüpfen oder als Hero of Haddonfield ihre Nachbarschaft vor dem Schrecken retten.
Halloween setzt auf das beliebte Konzept des asymmetrischen Horrors und verbindet es mit offenen Spielmöglichkeiten, die sowohl Jägern als auch Überlebenden taktische Freiheit bieten. Ob brutale Verfolgung, kluge Fallen oder die Zusammenarbeit mit Mitspielern – jede Runde verläuft anders und sorgt für Spannung bis zum letzten Moment.
Das Spiel erscheint am 8. September 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 sowie PC über Steam und den Epic Games Store.
Das ist quasi dasselbe Spiel wie Freitag der 13 nur mit anderen Skins. Sie benutzen sogar noch die alte billige engine. Ich hoffe trotzdem dass es im Multiplayer Spaß macht
Ich interessiere mich nur für die Kampagne. Darauf freue ich mich riesig🙂
Sieht auf jeden Fall sehr atmosphärisch aus, wird sicher unterhaltsam.
Schade, dass es doch wieder nur ein Spiel zu werden scheint wie man es inzwischen schon ein paar Mal gesehen hat. So ein richtiges Single-Player Spiel wäre toll. Werde das hier vielleicht irgendwann mal im Sale mitnehmen für die Kampagne, da die Stimmung toll eingefangen zu sein scheint.
Nun ruhen meine Hoffnungen auf dem Hellraiser-Spiel, was Spiele mit ikonischen Horrorfilm-Figuren angeht.
Nope passe.
Richtig gut, das wird mir gefallen. 🙂
