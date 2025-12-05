Halloween: The Game: Haddonfield Heights Map im Flythrough-Video vorgestellt

Schaut euch hier erste Eindrücke zur finsteren Haddonfield Heights Map in Halloween: The Game an.

Halloween: The Game, das asymmetrische Stealth-Horror-Spiel mit Einzelspieler- und Mehrspieler-Modi vom Entwickler und Publisher IllFonic, das gemeinsam mit Gun Interactive veröffentlicht und in Zusammenarbeit mit Compass International Pictures und Further Front entwickelt wurde, enthüllt auf der PC Gaming Show: Most Wanted seine erste Karte im Spiel, „Haddonfield Heights“.

Die Karte liegt unter dem berühmten Wasserturm von Haddonfield und führt die Spieler tief ins Herz der Stadt, in der sie eine gemütliche, eng verbundene Nachbarschaft kennenlernen, hinter deren Lattenzäunen und perfekt gepflegten Rasenflächen sich der Schrecken verbirgt.

Mit einer Ansammlung charmanter Häuser strahlt die erste Karte des Spiels tagsüber die Gemütlichkeit einer Kleinstadt aus, verwandelt sich jedoch nachts in ein Labyrinth des Grauens.

Mit zahlreichen Vorgärten und verwinkelten Seitenstraßen können die Spieler jeden Winkel der Nachbarschaft erkunden und sich trauen, sich dem zu stellen, was in den Schatten lauert.