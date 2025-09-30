Halloween: The Game: Horror-Feeling soll die nächste Stufe erreichen

Halloween: The Game lässt Michael Myers am 8. September 2026 auf PC und Konsolen los!

Halloween: The Game, das asymmetrische Steath-Horror-Spiel mit Einzel- und Mehrspieler-Funktionen, wird am Dienstag, den 8. September 2026, auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und auf PC bei Steam und im Epic Games Store für Albträume sorgen.

Der Tod kommt nach Haddonfield in Halloween, einer gruseligen Hommage an den Kultklassiker von John Carpenter. Überleben oder Töten heißt es in den spannungsgeladenen Straßen und dunklen Ecken von Haddonfield in diesem asymmetrischen Horror-Sandbox-Spiel, in dem die Spieler entweder in die Rolle eines Zivilisten oder in die des berüchtigten Michael Myers selbst schlüpfen.

In dem hochriskanten Katz-und-Maus-Spiel kann jede Entscheidung über Leben und Tod bestimmen.

Als Zivilisten müssen die Spieler die Stadtbewohner beschützen, indem sie diese in Sicherheit bringen, nach Waffen und Vorräten suchen und ein Telefon finden, um die Polizei zu rufen, bevor es zu spät ist.

Die Gefahr lauert an jeder Ecke, und das Überleben hängt von Strategie, Teamwork und schnellem Denken ab. Währenddessen lauert Michael Myers im Schatten und nutzt furchterregende Fähigkeiten wie den „Shape Jump“, um sich unbemerkt über die Karte zu bewegen und ohne Vorwarnung zuzuschlagen.

„Unser Ziel ist es, das Horror-Feeling mit Einzelspieler- und Mehrspielermodi auf die nächste Stufe zu heben, damit die Spieler das Optimum aus dem Spiel rausholen können“, sagt Jared Gerritzen, CCO von IllFonic. „Ob sie nun zum personifizierten Albtraum werden oder sich für den Schutz der Opfer von Michael Myers einsetzen – Halloween verspricht einen unvergesslichen Kampf zwischen Angst und Überlebensinstinkt.“

