Halloween: The Game: Illfonics punktet mit Demo und Weltrekord auf der PAX East

Halloween erobert die PAX East mit einer gut besuchten Demo, einer mit Stars gespickten Podiumsdiskussion und einem rekordverdächtigen Michael-Myers-Treffen.

Halloween, das kommende asymmetrische Stealth-Horror-Spiel, das von IllFonic entwickelt und veröffentlicht sowie gemeinsam mit Gun Interactive und den Partnern Compass International Pictures und Further Front herausgebracht wird, sorgte am vergangenen Wochenende auf der PAX East für großes Aufsehen.

Tausende Besucher kamen, um die allererste spielbare Demo anzutesten, an einer mit Spannung erwarteten Podiumsdiskussion teilzunehmen und den GUINNESS WORLD RECORDS-Titel für die „größte Menschenansammlung, die als Michael Myers (Halloween-Franchise) kostümiert sind“ zu gewinnen.

Das ganze Wochenende über standen begeisterte Fans – inspiriert von der furchterregenden Figur aus dem Film des Horror-Meisters John Carpenter aus dem Jahr 1978 – Schlange, um die exklusiv auf der Messe vorgestellte Demo auszuprobieren, die ein intensives 1-gegen-4-Multiplayer-Erlebnis in den Straßen von Haddonfield Heights bot.

Die Spieler schlüpften entweder in die Rolle des unerbittlichen Michael Myers oder der verzweifelten Zivilisten und durchlebten ein spannende Stealth-Survival-Game, das die Atmosphäre des Klassikers von 1978 originalgetreu einfängt.

Am Samstag, dem 28. März, veranstaltete IllFonic eine gut besuchte Podiumsdiskussion, bei der erörtert wurde, wie Entwickler und Urheber zusammenarbeiten, um authentische interaktive Welten zu erschaffen.

An der Diskussion nahmen Ryan Freimann von Compass International Pictures sowie Jared Gerritzen und Jordan Mathewson von IllFonic teil; der legendäre Filmemacher John Carpenter war virtuell zugeschaltet. Die Podiumsdiskussion bot den Fans einen seltenen Einblick in den kreativen Prozess hinter der Umsetzung eines Kult-Horrorfilms in ein interaktives Erlebnis.

Am späten Nachmittag schrieben IllFonic, Trancas International Films und die Fans Horror-Geschichte. Vor dem Thomas M. Menino Convention & Exhibition Center versammelten sich 254 als Michael Myers verkleidete Teilnehmer, um offiziell den Guinness-Weltrekord für die größte Versammlung des legendären Slasher-Charakters zu brechen.

Mit der charakteristischen Maske, dem blauen Overall und dem Requisitenmesser versammelten sich die Teilnehmer zu einer gruseligen Hommage, die die Straßen von Boston in ein Meer an „Schatten“ verwandelte und einen der unvergesslichsten Momente der Veranstaltung darstellte.

Halloween erscheint am 8. September 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie für PC über Steam und den Epic Games Store.