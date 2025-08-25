Halloween: The Game: Kombination aus Einzelspieler-Kampagne und asymmetrischem Multiplayer-Modus

Halloween: The Game vereint Einzelspieler-Erlebnis mit asymmetrischem Multiplayer – IllFonic setzt auf Story und Spannung – Michael Myers kehrt 2026 mit Solo- und Koop-Modus zurück!

Halloween: The Game erscheint 2026 und bietet euch erstmals eine Kombination aus Einzelspieler-Kampagne und asymmetrischem Multiplayer-Modus.

Entwickler IllFonic, bekannt für Titel wie Friday the 13th und Predator: Hunting Grounds, verfolgt mit diesem Projekt das Ziel, sowohl Fans narrativer Horrorspiele als auch kooperativer Online-Erlebnisse anzusprechen.

Creative Director Jared Gerritzen betont, dass ein reines Multiplayer-Spiel dem Anspruch der Vorlage nicht gerecht geworden wäre.

Die Einbindung einer Einzelspieler-Komponente sei daher essenziell gewesen, um die Atmosphäre und Spannung des Films authentisch umzusetzen.

Im Multiplayer-Modus könnt ihr euch mit bis zu vier weiteren Spielern zusammenschließen, um Haddonfield vor Michael Myers zu schützen.

Dabei erkundet ihr ikonische Schauplätze aus dem Originalfilm von 1978 und interagiert mit zahlreichen Elementen, um gemeinsam Strategien zu entwickeln und die Bedrohung abzuwehren.

Der asymmetrische Aufbau erlaubt es einem Spieler, die Rolle von Myers zu übernehmen, während die anderen als Bürger agieren und versuchen, sich gegenseitig zu retten und die Polizei zu alarmieren.

Der Einzelspieler-Modus hingegen versetzt euch direkt in die Rolle von Michael Myers. Ihr durchstreift bekannte Orte wie das Myers-Haus und erlebt die düstere Atmosphäre von Haddonfield aus der Perspektive des ikonischen Killers.

Die Entwickler legen besonderen Wert auf Erkundung und Wiederspielwert. Exklusive Sammelobjekte und versteckte Inhalte sollen euch motivieren, die Kampagne mehrfach zu spielen.

Die Spielmechanik orientiert sich dabei stark am Originalfilm: Myers agiert langsam und berechnend, während die Bewohner versuchen, sich gegenseitig zu warnen und zu entkommen. Auch Details wie das Durchtrennen von Telefonleitungen wurden integriert, um das Setting der späten 1970er Jahre glaubhaft darzustellen.