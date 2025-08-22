Halloween: The Game: Michael Myers kehrt zurück

Halloween, das asymmetrische Stealth Horror-Spiel mit Einzel- und Mehrspielermodus wurde gestern bei der Future Games Show live auf der gamescom enthüllt und erscheint 2026.

Das Spiel von Entwickler und Publisher IllFonic und Co-Publisher Gun Interactive – in Zusammenarbeit mit Compass International Pictures und Further Front – wird für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC via Steam und Epic Games Store verfügbar sein

Die Spieler betreten die gruselige Welt von John Carpenters Meilenstein des Horror-Genres – jetzt in Form eines einer-gegen-viele Stealth-Horror-Games.

Sie schlüpfen in die ikonische Maske des ultimativen Slashers, Michael Myers, der die Bewohner von Haddonfield stalkt und einen nach dem anderen erledigt. Alternativ können sie als Zivilisten Myers Pläne durchkreuzen, um die unwissenden Bewohner retten.

Die Spieler bewegen sich als Zivilisten in den Schatten, suchen andere Bewohner auf, um sie zu warnen, und versuchen, die Behörden zu verständigen.

Als Michael Myers lehren sie hingegen die Zivilisten, das Dunkle fürchten und durchtrennen die Telefonkabel, um die Polizei davon abzuhalten, ihren Lieblingsfeiertag zu ruinieren. Egal ob die Spieler allein im Storymodus, online gegen Bots oder gegen andere Spieler im Online-Multiplayer spielen, jeder Modus belohnt Stealth, Strategie und Geschick.

IllFonic orientiert sich am Original-Film und stellt die unheimliche Atmosphäre von Haddonfield über verschiedene Maps und authentische Orte nach.

Mit einer eindrucksvollen Atmosphäre und einem vom legendären Film inspirierten Soundtrack bringt Halloween den Schrecken nach Hause – in einer neuen Spielerfahrung, die sowohl alte als auch neue Generationen dazu bringen wird, sich ständig verstohlen umzuschauen.

„Die Arbeit mit Compass International Pictures und Further Front war ein Traum,” sagt Charles Brungardt, CEO und Co-Founder von IllFonic. „Als Rechteinhaber des Films und Produzenten des Spiels haben sie uns unglaubliche Einblicke gewährt, die uns dabei helfen, dem Geist des Films von 1978 treu zu bleiben. Ihre enorme Leidenschaft für Michael Myers hat uns dazu motiviert, etwas zu schaffen, das Fans der Reihe wirklich zu schätzen wissen werden.“ „Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit dem großartigen Team von IllFonic, um endlich die definitive digitale Version von Halloween und Michael Myers für Videospielfans auf der ganzen Welt verfügbar zu machen“, sagt Malek Akkad, President of Compass International Pictures, Inc. „Gun Interactive ist stolz auf unsere Freunde bei IllFonic und ihr neuestes Projekt Halloween. Als langjährige Kollegen in der Welt des Horrors freuen wir uns darauf, ihrem Team bei Bedarf zur Seite zu stehen, damit ihre Vision Wirklichkeit wird. Wir sehen, wie sie all ihre Energie darauf verwenden, die IP zu würdigen, die so vielen Horrorfans am Herzen liegt, und helfen gerne dabei, dass die Spieler die Welt von Halloween erleben können, die sie geschaffen haben. Wir können es kaum erwarten, die Leute in Haddonfield zu sehen“, teilt Gun Interactive mit.

Halloween lässt Michael Myers 2026 auf die Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC via Steam and Epic Game Stores los.