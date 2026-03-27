Halloween: The Game: Multiplayer jetzt enthüllt – Duell zwischen Boogeyman & Helden beginnt

Halloween bietet eine dynamische Multiplayer-Neuinterpretation des legendären Horrorfilms und lässt Spieler zwischen Boogeyman und den Helden von Haddonfield wählen.

Der Horrorfilmklassiker Halloween kehrt in einem packenden Multiplayer-Erlebnis zurück, das sowohl Spannung als auch Wiederspielwert verspricht. Spieler treten entweder als der gefürchtete Boogeyman oder als die mutigen Helden von Haddonfield an.

Das Multiplayer-Erlebnis ist eine dynamische Neuinterpretation der ikonischen Geschichte. Jede Partie fordert strategisches Denken, präzises Timing und nervenaufreibende Entscheidungen. Ob als gruseliger Antagonist, der Jagd auf die Helden macht, oder als Überlebender, der den Angriffen ausweicht – die Spieler stehen im Zentrum der Spannung.

Halloween legt besonderen Wert auf eine replayable Experience. Keine Partie gleicht der anderen, da unterschiedliche Spieleraktionen und taktische Entscheidungen den Ausgang jedes Spiels beeinflussen. So bleibt das Horror-Erlebnis dauerhaft frisch und packend.

Das Multiplayer-Design schafft eine intensive Atmosphäre, die die legendäre Spannung des Films auf interaktive Weise erlebbar macht. Ob für Fans des Originals oder Neueinsteiger, die die Angst spielerisch erleben möchten – Halloween liefert ein einzigartiges Horror-Erlebnis für Xbox, PS5 und PC.

Halloween: The Game erscheint am 8. September 2026.