Halloween: The Game: Multiplayer jetzt enthüllt – Duell zwischen Boogeyman & Helden beginnt

Der Horrorfilmklassiker Halloween kehrt in einem packenden Multiplayer-Erlebnis zurück, das sowohl Spannung als auch Wiederspielwert verspricht. Spieler treten entweder als der gefürchtete Boogeyman oder als die mutigen Helden von Haddonfield an.
Das Multiplayer-Erlebnis ist eine dynamische Neuinterpretation der ikonischen Geschichte. Jede Partie fordert strategisches Denken, präzises Timing und nervenaufreibende Entscheidungen. Ob als gruseliger Antagonist, der Jagd auf die Helden macht, oder als Überlebender, der den Angriffen ausweicht – die Spieler stehen im Zentrum der Spannung.
Halloween legt besonderen Wert auf eine replayable Experience. Keine Partie gleicht der anderen, da unterschiedliche Spieleraktionen und taktische Entscheidungen den Ausgang jedes Spiels beeinflussen. So bleibt das Horror-Erlebnis dauerhaft frisch und packend.
Das Multiplayer-Design schafft eine intensive Atmosphäre, die die legendäre Spannung des Films auf interaktive Weise erlebbar macht. Ob für Fans des Originals oder Neueinsteiger, die die Angst spielerisch erleben möchten – Halloween liefert ein einzigartiges Horror-Erlebnis für Xbox, PS5 und PC.
Halloween: The Game erscheint am 8. September 2026.
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Halloween hat meine Jugend geprägt und wird immer eine meiner Lieblingsfilmreihen bleiben aber bei Games hab ich da eher nen schlechtes Gefühl. Lass mich gern eines besseren belehren… ^^
Naja. Multiplayer interessiert mich überhaupt nicht. Sp Games for the win
Texas und Evil Dead Games haben doch schon gezeigt das es schnell langweilig wird. Da wäre mir Dead by Daylight lieber mit den vielen Variationen
Ist quasi Freitag der 13 nur mit einem anderen Skin
Dauert ja noch ziemlich bis es rauskommt, werde das weiterhin im Auge behalten.
Die sollen mal lieber nen vernünftiges SP mit der Marke machen keine weitere MP Grütze nach Schema F.
Sehe ich genauso. Mag das Spielprinzip auch einfach nicht.
Cool finde ich spannend
Aber ob es sich durchsetzen kann gegen dead by Daylight usw
Wird man sehen….