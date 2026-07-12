Halloween: The Game: Neue Map enthüllt – Vorbestellungen der physischen Editionen gestartet

Mit der Vorstellung der neuen Map Orange Grove Estates hat Halloween: The Game einen weiteren Schauplatz enthüllt. Gleichzeitig starten die Vorbestellungen der physischen Editionen, die am 6. Oktober 2026 für Xbox Series X und PlayStation 5 erscheinen.

Orange Grove Estates führt Spieler in ein wohlhabendes Wohnviertel von Haddonfield. Mehrstöckige Häuser, weitläufige Gärten, Hecken sowie ein Spiel- und Basketballplatz sollen neue Möglichkeiten für Verfolgungsjagden, Fluchtmanöver und Teamarbeit schaffen. Durch die offenere Gestaltung verändern sich Sichtlinien und Laufwege, wodurch sowohl Überlebende als auch Michael Myers ihre Strategie anpassen müssen.

In Halloween: The Game erleben Spieler die Ereignisse der Halloween-Nacht von 1978 aus zwei Perspektiven. Im asymmetrischen 1-gegen-4-Multiplayer übernehmen sie entweder die Rolle eines Zivilisten, der den Bewohnern von Haddonfield beim Überleben hilft, oder schlüpfen selbst in die Rolle von Michael Myers, der seine Opfer als „The Shape“ jagt. Zusätzlich bietet das Spiel einen Einzelspieler-Story-Modus.

Parallel zur Map-Enthüllung wurden die Inhalte der physischen Editionen vorgestellt. Die Standard-Edition enthält neben dem Spiel ein exklusives Poster sowie den vorzeitigen Zugriff auf den Michael-Myers-Clown-Skin und zwei kosmetische Gegenstände für Zivilisten.

Die limitierte Sammleredition erweitert den Inhalt unter anderem um eine exklusive „Shape Jump“-Actionfigur von Trick or Treat Studios, Kunstdrucke, zusätzliche Kosmetik-Gegenstände sowie weitere Boni. Einige Inhalte der Collector’s Edition sollen zu einem späteren Zeitpunkt noch vorgestellt werden.

Laut IllFonic wurde Orange Grove Estates gezielt so entworfen, dass jede Partie anders verläuft. Die Kombination aus offenen Außenbereichen und mehrstöckigen Gebäuden soll neue taktische Möglichkeiten eröffnen und sowohl die Zusammenarbeit der Überlebenden als auch die Jagd von Michael Myers abwechslungsreicher gestalten.